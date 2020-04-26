اللواء "التركي" يكشف البعد الأمني لـ"ساحات الحرم"

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الرياض: كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السابق اللواء المتقاعد منصور التركي عن البعد الأمني في تخطيط ساحات الحرم، مشيرًا إلى أن الحرم لم تكن له ساحات وكان المسجد الحرام محاطًا بشبكة طرق من كل الاتجاهات والسيارات تقف عند الأبواب.

قال التركي خلال لقاء في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية" إنه لاحظ خلال إحدى الجولات الأمنية والمرورية بالقرب من الحرم افتراش المصلين بين السيارات، مشيرًا إلى أنه طلب من مدير المرور حينها إيجاد حلول لهذا الأمر.

أضاف تركي أنه اقترح على إدارة المرور منع السيارات قبل الصلاة بساعة لإتاحة الفرصة للمصلين. مبينًا أنه جرى إعداد خطة لذلك تحت مسمى "خطة الصلاة" موضحًا أنه كان يتم منع السيارات، ساعة قبل الصلاة، ونصف ساعة بعدها على أن تزيد أيام الجمع.

وأكد أن شخصًا مسؤولًا أخبرهم بعد ذلك بصدور توجيه من الملك فهد بإنشاء نفق "السوق الصغير" وجرى تخصيص المنطقة أعلاه، كساحة باسم "الساحة الجنوبية" قبل أن يتم إنشاء ساحة أخرى خلال تنفيذ توسعة الملك فهد.

