"الحصن".. تطبيق إماراتي يكافح فيروس كورونا ويحمي خصوصية المستخدمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت الإمارات تطبيقا جديدا للأجهزة والهواتف الذكية تحت اسم "الحصن" لضمان التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات وعدم مخالطة أشخاص آخرين أثناء فترة الحجر فضلا عن تقديم كافة الخدمات المتعلقة بمكافحة الفيروس، لكنه وفي الوقت ذاته يوفر حماية فائقة لخصوصية المستخدم من خلال أفضل معايير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي.



وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن التطبيق الذي جرى إطلاقه للتحميل المجاني من متجري IOS وAndroidيأتي ضمن الجهود المشتركة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي.

ويعود اسم التطبيق إلى قلعة أبوظبي التاريخية "الحصن"، ويتميز بكونه سهل الاستخدام ويجمع مزايا وخصائص تطبيقي "TRACE COVID وSTAY HOME" اللذين أطلقتهما دائرة الصحة سابقا.

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وسيتيح التطبيق للأشخاص الذين يخضعون لاختبارات الكشف عن الفيروس الجديد، بتلقي نتائج اختباراتهم مباشرة على هواتفهم.

وسيكون لدى كل مستخدم رمز استجابة سريعة "QR" خاص به، يعتبر بمثابة دليل على حالته الصحية، مما يمكنه من الوصول إلى الأماكن العامة بمزيد من الطمأنينة والتفاعل مع الآخرين بأمان.

ويعتمد تطبيق الحصن أيضاً على استخدام الإشارات قصيرة المدى بتقنية "البلوتوث"، ليبيّن ما إن كان الشخص على مقربة من أشخاص قاموا بمخالطة أو التعامل مع أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19، ولديهم التطبيق ذاته على هواتفهم المحمولة، حيث تتبادل الهواتف البيانات الوصفية التي يتم تخزينها بعد ذلك على تطبيق "الحصن" بصيغة مشفرة موجودة فقط على هواتف المستخدم.

ويمكن للجهات الصحية المختصة من خلال هذه البيانات التعرف بسرعة على الأشخاص المعرضين لخطر انتقال العدوى إليهم ليتم التواصل معهم وإعادة اختبارهم مرة أخرى.

ويؤمن تطبيق "الحصن" خدمة تظهر مدى التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة بالحجر وعدم مخالطة أشخاص آخرين أثناء فترة الحجر، وذلك لحمايتهم وحماية المجتمع وتحقيق فوائد الحجر المنزلي.