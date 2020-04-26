دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أندرويد تطرح تقنية جديدة مهمة غير متاحة للجميع: فما هي؟

يستعد بعض مستخدمي نظام تشغيل الهواتف الذكية الأشهر "أندرويد" إلى بعض ميزات "أندرويد 11" الجديدة، في الوقت الذي لن تكون هذه الميزات الجديدة متاحة لدى آخرين. وتسببت عدم إتاحة هذه الميزات الجديدة لجميع المستخدمين في صدمة كبيرة لهذه الفئة.

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ما هي الميزات الجديدة لـ أندرويد 11؟

تخضع بعض هذه الميزات الجديدة المسربة لـ "أندرويد 11" إلى الاختبار حالياً لدى المبرمجين، حيث أفادت التقارير المسربة أن هذه الميزات الجديدة تكمن في تقنيات خاصة في تسجيل المكالمات، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك عن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

لماذا لن تكون الميزات الجديدة لـ أندرويد 11 متاحة للجميع؟

وفق الموقع التقني، فإن التقينات الجديدة لن تكون متاحة لجميع المستخدمين، فسوف تكون متاحة لبعض الدول في العالم والمناطق لكن غير متاحة لدول أخرى؛ نتيجة التنظيمات التشريعية الموجودة في بعض الدول التي تمنع تسجيل المكالمات تلقائياً.

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كيف ستعمل التقنيات الجديدة في أندرويد 11؟

من المقرر أو المتوقع أن تكون التقنيات الجديدة تتمتع بخيارات أكثر سهولة، بحيث أن تكون الخدمة تسهل تسجيل جميع المكالمات تلقائياً أو تخصيص تسجيل مكالمات لجهة اتصال محددة أو تحديد تسجيل كل المكالمات في وقت معين خلال اليوم.

ووفق هذه التقنية الجديدة أنه من المقرر أن تخبرك "أندرويد" في بعض الدول أنها ستبعث إلى الطرف الآخر رسالة عند بدء تسجيل المكالمة وأنه يتم تسجيل مكالمته حالياً، كما ستعطي المستخدم حق وقف تسجيل مكالمته أو إنهاء المكالمة بصورة كاملة.

كما ستعلمك غوغل في أول مكالمة هاتفية مسجلة أنك مسؤول عن الامتثال للقوانين المحلية، التي قد تتطلب موافقة جميع الأطراف قبل تسجيل المكالمة، كما أخضعت المكالمات المسجلة لتعديل آخر، حيث من المقرر أن يتم تخزينها على ذاكرة الهاتف فقط ولن يتم رفعها على خدمات التخزين السحابية لمزيد من الخصوصية للمستخدم.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي