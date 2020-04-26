شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية والبحرين وحار فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى فى حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تشهد المملكة العربية السعودية هطولاً لأمطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على عدة مناطق، فيما تشهد الإمارات طقس حار خلال النهار غائم ليلا، أما فى البحرين توقعت الأرصاد طقسا غير مستقراً مع فرص لتساقط أمطار متفرقة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على مناطق (الرياض،الشرقية ، نجران ، الباحة، عسير ، جازان). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم ، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى المترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا ومغبرا أحياناً نهاراً وصحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي ان الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 -30 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي يكون متوسطا قد يضطرب ليلاً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:26 و المد الثاني عند الساعة 02:49 و الجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:29..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:15 والمد الثاني عند الساعة 23:11 و الجزر الأول عند الساعة 17:46 و الجزر الثاني عند الساعة 05:53.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون غير مستقراً مع فرص لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً ويكون حاراً ومغبراً خلال النهار، مشيرة إلى أن الرياح جنوبية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحياناً مع هبات قد تصل إلى 40 عقدة وتتحول إلى شمالية خلال الليل.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة، حيث يصل ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر، ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات، وتسجل درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، بينما تسجل الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 15%.