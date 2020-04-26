شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابى كورونا فى تونس إلى 939 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 939 حالة .

وأوضحت في بيانها اليومي الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس "، أنه تم كشف الإصابات الجديدة إثر إجراء 559 تحليلا مخبريا فيما سجلت 207 حالة شفاء ، مشيرة بأن محافظة تونس الأولى من حيث عدد الإصابات بـ 202 حالة .

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