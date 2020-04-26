الفرق الطبية المتخصصة في حائل تنفذ المسح النشط لكورونا

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حائل: قامت الفرق الطبية المتخصصة التابعة للشؤون الصحية في منطقة حائل السعودية بتنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية الخاصة بالعمالة الوافدة، كإجراء احترازي استباقي ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة، للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض.

ترافق الفرق الطبية المتخصصة عربات العيادات المتنقلة داخل الأحياء لمزيد من الإجراءات الوقائية، حيث تقوم بالمسح الميداني على العمالة الوافدة وإجراء الفحوص العاجلة.

تهدف عمليات المسح النشط داخل الأحياء والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة إلى تقديم التوعية من الوباء، وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في السعودية

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