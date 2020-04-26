شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين فى حريق ضخم بسوق تجارى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تقارير إعلامية مصرع شخصين نتيجة حريق كبير شب في سوق تجاري جنوبي شرق العاصمة بغداد.

وذكرت " روسيا اليوم " أن الحريق التهم محال تجارية في سوق بغداد الجديدة وأن 20 فريقا من الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما لم تعرف حتى الآن أسباب الحريق.

ويشهد سوق منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة حوادث متكررة من هذا النوع تكون الخسائر فيها بمئات آلاف الدولارات وربما أكثر.