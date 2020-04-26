شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين فى حريق ضخم بسوق تجارى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تقارير إعلامية مصرع شخصين نتيجة حريق كبير شب في سوق تجاري جنوبي شرق العاصمة بغداد.
وذكرت " روسيا اليوم " أن الحريق التهم محال تجارية في سوق بغداد الجديدة وأن 20 فريقا من الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما لم تعرف حتى الآن أسباب الحريق.
ويشهد سوق منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة حوادث متكررة من هذا النوع تكون الخسائر فيها بمئات آلاف الدولارات وربما أكثر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخصين فى حريق ضخم بسوق تجارى بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.