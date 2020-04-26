شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن ضبط 14 شخصا خالفوا حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية لتطبيق أمر منع التجول. قبضت شرطة منطقة القصيم وفق وكالة الأنباء السعودية " واس"، على ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو مخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية وقرار منع التجول، متباهين بذلك من خلال التصوير والنشر، وذلك في محافظة رياض الخبراء، كما تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط أحد عشر مواطنا خالفوا قرار منع التجول وصوروا خروجهم والتباهي بذلك.

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