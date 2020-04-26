شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: إجراءات مكة لدخول الحرم احترافية وتتم بطريقة منظمة وسريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالإجراءات الصحية الوقائية التى تتَّبِعها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة داخل المسجد الحرام.

جاء ذلك خلال دخول إلى المسجد الحرام، واتباع كافة الإجراءات الطبية معه ومع جميع الأئمة والمؤذنين، ورجال الأمن ومنسوبى ومنسوبات الرئاسة العامة، والتى تتضمن قياس درجات الحرارة لجميع الأشخاص الذين يرغبون الدخول إلى البيت العتيق، وقيامهم بعمليات التعقيم.

وشكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، جميع العاملين فى القطاع الصحى داخل المسجد الحرام على جهودهم وما يقومون به من أعمال وإجراءات صحية على الجميع قبل دخولهم للمسجد الحرام.

Advertisements

واعتبر الشيخ السديس، الإجراءات التى تقدمها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة احترافية وتتم بطريقة منظمة وسريعة ولا تقبل الخلل، وذلك لضمان سلامة زوار وقاصدى المسجد الحرام.

كما طالب الرئيس العام جميع زوار وقاصدى البيت العتيق باحترام جميع الإجراءات الصحية، والتعاون مع المختصين الصحيين لضمان سلامة الجميع. وختم الشيخ السديس بالدعاء لجميع العاملين فى القطاع الصحى ولرجال الأمن ولقيادة هذه البلاد المباركة أن يجزيهم خير الجزاء إزاء ما يقومون به.