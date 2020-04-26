وفيات العالم 200 ألف وتحذيرات من إصدار «جوازات مناعة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطت حصيلة الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد19) عتبة 200 ألف، أمس السبت، فيما أبدت منظمة الصحة العالمية تحفظات على فكرة إصدار «جوازات مرور مناعية» عرضتها بعض الدول؛ لمواكبة رفع إجراءات العزل، معتبرة أنها يمكن أن تشجع الانتشار المستمر للمرض.

وتجاوزت بريطانيا حاجز العشرين ألف وفاة؛ بعد إضافة الحصيلة اليومية، وهي 813 حالة، إلى إجمالي من ثبتت إصابتهم وفارقوا الحياة في المستشفى، ليصبح العدد الإجمالي‭ ‬للوفيات 20319 شخصاً. ويوجد في بريطانيا خامس أعلى عدد رسمي لوفيات الفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وقال علماء: إن معدل الوفيات لن يبدأ بالتراجع بسرعة إلا خلال بضعة أسابيع.

وتزايدات التوقعات بعودة وشيكة لرئيس الوزراء بوريس جونسون إلى مقر الحكومة، بعدما قال مسؤولون: إنه تحدّث إلى الملكة إليزابيث الثانية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ترامب الخميس، إن لدى جونسون «طاقة هائلة» وكان صوته «رائعاً» عندما تحدّثا هاتفياً. وأضاف: «في الواقع تفاجأت كان مستعداً للعودة» إلى روتينه المعتاد. بدورها، أشارت صحيفة «ديلي تلجراف»؛ حيث عمل جونسون في الماضي، إلى أنه قد يعود إلى مكتبه الاثنين، لعقد اجتماعات فردية مع وزراء حكومته. وقال وزير الصحة مات هانكوك: «تحدّثت إليه بالأمس وبدا مرحاً. إنه متحمّس وفي طريقه للتحسّن بكل تأكيد»، لكنه أضاف: إن «الموعد الدقيق لعودته يعود له ولأطبائه».

وأعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع عدد الإصابات في عموم الولايات المتحدة إلى أكثر من 900 ألف فيما تجاوز عدد الوفيات عتبة 52 ألف حالة. واجتذب تجمع خارج مبنى الكونجرس في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية، مئات المحتجين، الذين طالبوا توني إيفرز حاكم الولاية الديمقراطي بإعادة فتح الولاية حتى مع إعلانها أكبر قفزة خلال يوم واحد في حالات الإصابة الجديدة. وأصبحت إعادة فتح الأعمال التجارية المغلقة في الولايات الأمريكية قضية خلاف سياسي؛ بعد تقويض إجراءات العزل العام؛ للحد من انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لا إثباتات بعد على أن الاشخاص الذين أصيبوا بالفيروس باتت لديهم مناعة تحميهم من الإصابة مجدداً، معتبرة أن إصدار «شهادة مناعة» من شأنها تشجيع الانتشار المستمر للوباء. وأكدت المنظمة أن «الأشخاص الذين يعتقدون أنهم محصنون ضد العدوى مرة ثانية لأن فحصهم كان إيجابياً قد يتجاهلون توصيات المحافظة على الصحة العامة. وبالتالي فإن استخدام هذا النوع من الشهادات يمكن أن يزيد من خطر استمرار انتقال العدوى».

وأعلنت إيطاليا عن خطط لوضع حد لأسعار كمامات الوجه وزيادة اختبارات الأجسام المضادة مع اقترابها من نهاية أطول فترة إغلاق وطنية لاحتواء الفيروس. وتنتظر إيطاليا اتخاذ قرار مصيري في نهاية هذا الأسبوع بشأن أي من القيود التي سيتم رفعها عندما ينتهي العمل بفترة الإغلاق الحالية في 3 مايو/‏‏أيار. وسجلت إيطاليا، أمس السبت، عن 415 حالة وفاة جديدة، ما يعد أدنى حصيلة يومية مسجلة في البلاد منذ 17 مارس/‏‏آذار الماضي.

وأصدرت إسبانيا إرشادات تسمح بخروج الأطفال من المنازل بعد ستة أسابيع من إجراءات عزل عام تعد من بين الأشد صرامة في أوروبا في حين أظهرت الأرقام وفاة 378 شخصاً ارتفاعاً من 367 الجمعة. ومع ذلك، ترى إسبانيا أدلة كافية على أن الفيروس تحت السيطرة لبدء تخفيف القيود. وبدأ الأطفال تجربة ارتداء الكمامات استعداداً لاستنشاق الهواء النقي للمرة الأولى منذ إعلان حالة الطوارئ في 14 مارس/‏‏آذار.

وتستعد المتاجر والمدارس في بلجيكا لإعادة فتح أبوابها تدريجياً، بدءاً من 11 و18 مايو/‏‏أيار على التوالي، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء صوفي ويلمس، في وقت تسري فيه إجراءات الحجر منذ منتصف مارس في محاولة لكبح انتشار الوباء. وأكدت ويلمس أن «ارتداء الكمامات سيلعب دوراً رئيسياً في استراتيجية الخروج من الحجر»، مذكّرة بأهمية نظافة اليدين التي سيتم التحكم فيها بشكل خاص في المدارس.

من جانبها، تخطط بولندا لإعادة فتح الأماكن الرياضية المفتوحة في الرابع من مايو، كما ستسمح بعودة مباريات الدوري المحلي الأول لكرة القدم بحلول نهاية الشهر المقبل في إطار سعيها إلى تخفيف القيود المفروضة.

وبدأت بولندا في تخفيف بعض القيود في وقت سابق ومن بينها إعادة فتح الغابات والمتنزهات وتخفيف القيود المتعلقة بعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في المحال التجارية.