أوروبا تدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا واستئناف المحادثات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة، أمس السبت، إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام، فيما تعرضت مدينة ترهونة، فجر أمس، لقصف صاروخي مكثف من قبل ميليشيات السراج، ما أدى إلى وقوع جرحى وقتلى بين صفوف المدنيين، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا بدأت في نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى منطقة تل أبيض باتجاه الأراضي التركية لنقلهم إلى ليبيا.

وجاء في البيان «نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا».

وأضاف البيان «ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار».

وحمل البيان توقيع جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.

وكانت الأمم المتحدة وعدة دول غربية وعربية قد دعت طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف فوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر تفشي الوباء في البلاد، لكن أياً من هذه الدعوات لم تلق استجابة مع استمرار التصعيد العسكري.



من جهة أخرى، تعرضت مدينة ترهونة، فجر أمس، لقصف صاروخي مكثف من قبل ميليشيات السراج، ما أدى إلى وقوع جرحى وقتلى بين صفوف المدنيين.

وقال الجيش الليبي، في بيان له، إن المدينة تعرضت لوابل من صواريخ جراد، تجاوز ال20 صاروخاً، من قبل ميليشيات الوفاق والمرتزقة الأتراك في أول أيام شهر رمضان المبارك، موضحاً أن جميع الصواريخ سقطت على منازل المدنيين، وجارٍ حصر الخسائر في الأرواح.

وأكد البيان أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون، مطالباً بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين، مشدداً على أن رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا بدأت في نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى منطقة تل أبيض باتجاه الأراضي التركية لنقلهم إلى ليبيا.

وأوضح المرصد أن المخابرات التركية طلبت من قيادات ميليشياتها الموجودة في سوريا رفع لوائح جديدة تضم أسماء مئات المقاتلين، لإرسالهم إلى ليبيا للقتال خلال الفترة المقبلة.

وتابع المرصد أن الميليشيات التابعة لتركيا في سوريا أوعزت لفصائلها بذلك، وعلى إثره قدمت فصائل عدة قوائم بأسماء فاقت ال2200 اسم، على رأسها أحرار الشرقي وجيش الشرقية والسلطان مراد وفصائل أخرى.

وأشار المرصد إلى أن عدد المرتزقة قد يزيد على 2200، موضحاً أن عدة فصائل نأت بنفسها عن إرسال مقاتليها.

وكشف المرصد أن المخابرات التركية أرغمت فصيلين ينحدر معظم مقاتليهما من المنطقة الشرقية على تقديم مئات الأسماء لعناصرهما، لإرسالهم إلى ليبيا للقتال في صفوف قوات الوفاق.

ووفقاً للمرصد قدم كل من فصيلي أحرار الشرقية وجيش الشرقية لائحة تضم 500 مقاتل، مؤكداً أن المخابرات التركية تضيق أيضاً على فصيل الجبهة الشامية وفيلق الرحمن لرفضهما إرسال عناصر للقتال في ليبيا، عبر إيقاف الدعم المالي.(وكالات)