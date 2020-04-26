شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة استمرارية الخدمات الحكومية.. جهود متواصلة ومبادرات داعمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بالتخفيف عن الناس وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة بيسر وفاعلية، تواصل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية جهودها الحثيثة في تصميم وإطلاق المبادرات الداعمة للجهود الوطنية؛ لضمان تقديم أفضل خدمات حكومية ذكية للمتعاملين من كافة فئات المجتمع عن بعد.أكد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عززت قدرات الحكومة وجاهزيتها ومرونتها في وضع الحلول الاستباقية لمواجهة المتغيرات والحالات الطارئة، ومكنتها من الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبناها الدولة لمواجهة واحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال محمد القرقاوي، إن روح الفريق الواحد التي تتميز بها حكومة دولة الإمارات، وتكامل أدوار الجهات الحكومية وتضافر جهودها أسهم في دعم توجهات الدولة وتعزيز مساعيها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في منازلهم وعلى مدار الساعة، مثنياً على جهود كافة الجهات الحكومية من أعضاء اللجنة والجهات الأخرى التي تمكنت في وقت قياسي من تحقيق هذا الإنجاز، ومؤكداً أن لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية تتابع عن كثب كافة التطورات والمتغيرات التي فرضت هذا التحدي، وهي جاهزة لابتكار وتطوير أدوات وآليات تضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات، بما يحقق سلامة مجتمع دولة الإمارات، حتى نعبر هذه المرحلة بنجاح بإذن الله.



حلول تكنولوجية مبتكرة



وأعلنت اللجنة في اجتماعها مؤخراً - الذي عقد عن بعد - إطلاق مجموعة خدمات جديدة شملت دليلَ خدمات «رقمياً» للخدمات الحكومية على مدار الساعة، وتفعيل أسطول «توصيل» لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم، وعدداً من المبادرات الأخرى، التي تعتمد على توظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات، ما يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات الحكومية عن بعد، ويضمن سلامتهم، والحفاظ على صحتهم، في ظل إجراءات الدولة لمواجهة تحديات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأكدت اللجنة في اجتماعها الأخير، تكثيف الجهود لتنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء؛ حيث أعلنت مؤخراً عن إعفاء أصحاب الإقامات وبطاقات الهوية المنتهية من الغرامات، ومنحتهم مهلة حتى نهاية العام الحالي لتجديدها، كما استعرضت اللجنة مزايا وفعالية المنصة الموحدة والشاملة للخدمات الحكومية الاتحادية، التي يتم تقديمها عبر بوابة حكومة دولة الإمارات (U.ae)، وتوفر أكثر من 180 خدمة حكومية ذكية تقدمها 34 جهة اتحادية، باللغتين العربية والإنجليزية، على مدار الساعة، ويمكن الوصول لها عبر الهواتف الذكية.



دليل «رقمي»



وأطلقت لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية أول دليل «رقمي» على مستوى الحكومات، يوفر الخدمات الحكومية الاتحادية الأكثر طلباً على مدار الساعة، من خلال روابط رقمية لمختلف التطبيقات الحكومية في المتاجر الإلكترونية، ويمكن الحصول على الدليل عبر بوابة حكومة دولة الإمارات، كما يشمل الدليل الروابط الذكية لمراكز الاتصال بالجهات الاتحادية في الدولة.

واعتمدت اللجنة مبادرة «توصيل» بتوظيف أسطول المركبات لخدمة أصحاب الهمم وكبار السن على مستوى الدولة، من دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، لإنجاز الخدمات الحكومية المتعلقة بالوثائق الثبوتية، والإجراءات الصحية، وإجراءات المحاكم، وبحثت منح تراخيص مؤقتة لاستخدام تقنيات التعاملات الرقمية لإتمام معاملات كاتب العدل بسهولة ويسر، عبر الاستعانة بنظام الاجتماع عن بعد، للحصول على خدمة الوكالات الخاصة والعامة، وتصديق عقود بيع حصص الشركات، وطلب اعتماد توقيع وغيرها من الخدمات.

كما تتابع اللجنة آلية عمل مركز الاتصال الوطني الموحد «تواصل 171»، لتسهيل التواصل مع المتعاملين، والإجابة عن استفساراتهم، ورصد ملاحظاتهم، وتوفير الحلول الذكية للتحديات التي يواجهونها في الحصول على خدمات 34 جهة حكومية، إضافة إلى تفعيل خاصية التواصل عبر تطبيق المحادثة الفورية «واتس آب» لمختلف الاستفسارات وإرسال الوثائق والملفات المهمة للحصول على الخدمة.

وعملت اللجنة على تطوير ملف للأسئلة الشائعة التي يطرحها المتعاملون، بهدف تمكينهم من الحصول على المعلومات التي يبحثون عنها بسهولة ويسر، وتغطي الإجابات مختلف مجالات اهتمام المتعاملين، والخدمات الأكثر أهمية والأكثر ارتباطاً بحياتهم اليومية، مثل الإقامة والتأشيرات وغيرها.



تمديد التصاريح



كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء تمديد تصاريح الإقامات المنتهية تلقائياً وتمديد صلاحية الخدمات الحكومية الاتحادية المنتهية، إضافة إلى تجديد الخدمات الحكومية تلقائياً، على أن يتم اعتبار هذه الفترة استثنائية للعمل بالوثائق المنتهية وإعفائهم من المخالفات المالية وإيقاف احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.



أعضاء اللجنة: ندعم جهود الدولة



وأكد أعضاء لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، أن حكومة دولة الإمارات تمكنت بتوجيهات القيادة الرشيدة من تحقيق إنجازات نوعية غير مسبوقة في تطوير الخدمات وقنوات تقديمها، بما يسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع، ويرتقي بتجربة المتعامل، وصولاً إلى مراحل متقدمة من الكفاءة الحكومية.

وشددوا في اجتماعهم على أن دور اللجنة وهدفها يتمثلان في دعم جهود الدولة لحماية المجتمع، وتحقيق سلامته بخدمات حكومية غير مسبوقة، وأنها تواصل عملها لترجمة رؤى قيادة دولة الإمارات، ودعم الجهود لمواجهة التحديات القائمة في هذه الفترة، مؤكدين أن الرؤية المستقبلية والجاهزية والحلول الاستباقية التي عملت حكومة الإمارات على إنجازها منذ سنوات طويلة والتي تتميز بالمرونة والاعتماد على الخدمات الذكية قد ساعدت في دعم الجهود الوطنية اللازمة لعبور هذه المرحلة.



خدمات نوعية



وأكد محمد بن طليعة، مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، أن توفير الخدمات الحكومية النوعية التي تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية الذكية يعزز قدرات المجتمع لمواجهة التحديات، وأن طمأنة كافة الفئات في كل الظروف تمثل غاية أساسية ومحوراً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات التي تتبنى التسهيل على المتعاملين والحفاظ على سلامتهم، وإيجاد الحلول المرنة والعملية لمختلف التحديات التي يواجهونها في المرحلة الحالية.



دعم مؤسسات الدولة



وأكد الدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة سخّرت كافة الجهود لدعم مؤسسات الدولة، وتعزيز التنسيق الوطني ومواءمة الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي، وإشراك القطاع الخاص في مواجهة مختلف التحديات للوقاية من فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19)، حيث عقدت ورش عمل لفحص الجاهزية التكنولوجية للمؤسسات والمدارس في الدولة وقدرتها على الاستجابة، وتفعيل منظومة «العمل عن بعد» و«التعليم عن بعد» واستمرارية الأعمال.



الإجراءات الاحترازية



وأكد مدير عام السعادة في وزارة الداخلية العميد ناصر خادم الكعبي، أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان تعزيز سلامة الموظفين والمتعاملين، ودعت الجمهور من خلال الحملات التوعوية إلى استخدام الخدمات الذكية للوزارة، بما فيها الخدمة الشاملة «مركز الشرطة في هاتفك»، وأتاحت للمتعاملين إمكانية تجديد ملكية مركباتهم المنتهية من خلال التطبيقات الذكية بصرف النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني، وتجديد رخصة القيادة المنتهية بصرف النظر عن المخالفات والنقاط وفحص النظر.

90 % من خدمات الهوية «ذكية»



وأكد مدير إدارة دعم مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ناصر العبدولي، أن الهيئة عمدت في إطار خطتها لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19» إلى تحويل 90% من خدماتها إلى ذكية، مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في مواجهة هذا الوباء؛ حيث علقت التنقل مؤقتاً ببطاقة الهوية للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون عبر منافذ الدخول والخروج من الدولة، وأصدرت قراراً بتجديد تأشيرات الزيارة والسياحة للمخالفين دون أي مخالفات، وتمديد الإقامات المنتهية إلى نهاية عام 2020، وكذلك استخراج جوازات السفر وتجديد الهوية عبر نظام التطبيق الذكي الخاص بالهوية والجنسية.

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خدمات الموارد



وأكدت الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين عائشة بالحرفية، أن الوزارة عملت على تحويل كافة خدماتها إلى خدمات ذكية تقدم عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وكثفت عمليات التوعية والتسويق لها، بما يسهم في زيادة الوعي والإقبال عليها لإنجاز المعاملات إلكترونياً.

وقالت إن الوزارة طورت مجموعة من حزم الدعم المالي والإداري للمنشآت والعمال، ومنحتهم تسهيلات للحصول على تصاريح عمل داخلية؛ تلبيةً لاحتياجات المنشآت من العمالة خلال فترة وقف منح التأشيرات، وأطلقت خدمات توصيل لإنجاز معاملات كبار المواطنين وأصحاب الهمم والخدمات الضرورية للمتعاملين.



رقمنة الخدمات



أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع عوض صغير الكتبي، مواصلة العمل على تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية وفق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، على مدار الساعة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بعد ودون انقطاع، بما يضمن سلامتهم، ويدعم جهود الدولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والحد من آثاره على كافة القطاعات، إضافة لتعزيز الوعي عند المتعاملين، ودعوتهم لتحقيق أقصى فائدة من منصات الخدمات الذكية.

وقال إن الوزارة عملت على تحويل 23 خدمة إدارية ذات أولوية إلى إلكترونية بنسبة 100%.



تدابير احترازية



من جهته، أشار الوكيل المساعد للخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتور خالد المزروعي، إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قامت باتخاذ التدابير اللازمة لضمان انسيابية الأعمال في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، من خلال توفير مجموعة من الخدمات الذكية التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين.

وأضاف أن الوزارة قامت بإغلاق مراكز إسعاد المتعاملين، مع ضمان استمرارية تقديم كافة خدماتها عبر القنوات الذكية والموقع الإلكتروني للوزارة www.mofaic.gov.ae بما في ذلك خدمة التصديق على المستندات.



أفضل الممارسات



وأشار الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة العدل عبد الله الماجد، إلى أن وزارة العدل أعلنت عن مجموعة من القرارات والمبادرات الرامية إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات من أجل الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية عن بعد، أهمها إصدار دليل لسياسات العمل يتضمن تفصيلاً لتنفيذ الإجراءات فيما يتعلق بالطلبات القضائية.

وقال إن الدليل أوصى بألّا يتم استلام أي طلبات إلّا عبر نظام العدالة الذكي لكافة فئات المتعاملين، ووضع ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم والقضايا التنفيذية بما يتلاءم مع آليات التقاضي ونظام الجلسات عن بعد، في جميع مراحل التقاضي.



الاستمرارية والمرونة



وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع ناصر إسماعيل، حرص الوزارة على الالتزام التام بمبادئ الاستمرارية والمرونة في تقديم الخدمات الحكومية خلال الأحداث الطارئة، استناداً إلى إنجازات نوعية تحققت عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية وبرامج «البلوك تشين» و«الشات بوت»، وفق مستهدفات لجنة استمرارية ومرونة الخدمات الحكومية، وبرؤية استباقية تضمن وصول الخدمات لكافة فئات المجتمع.

وقال إسماعيل، إنه تم تطبيق «التعلم عن بُعد» في مراكز أصحاب الهمم، و«العمل عن بُعد» لجميع موظفي الوزارة، فيما يتواجد الموظفون بمراكز سعادة المتعاملين بما لا يتجاوز 30% تجنّباً لاستقبال المتعاملين قدر الإمكان بعد توجيههم لاستخدام الخدمات الإلكترونية والذكية.



تمديد أوقات العمل



أكد مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الزرعوني، أن الهيئة مددت أوقات العمل في مراكز الاتصال لتكون من السبت إلى الخميس، مع الإبقاء على مراكز الخدمة مفتوحة ضمن إجراءات الحفاظ على السلامة المتبعة بواسطة تواصل موظفي المركز مع المتعاملين عبر برنامج Microsoft Teams، وحوّلت الهيئة عملها اليومي إلى نظام العمل عن بعد.

وقال إنه ضمن دور الهيئة في تمكين التحول الرقمي على المستوى الحكومي، قدمت العديد من المساهمات كحملات التوعية المستندة إلى قنوات التواصل الاجتماعي، وتوفير النطاق اللازم لتمكين الجهات الأخرى من تطبيق العمل عن بعد، والتعلم عن بعد وكذلك تطبيقات الاتصال المرئي بالتعاون مع مزودي الخدمة ونشرت قائمة بالمتاجر المعتمدة للتسوق عن بعد لتسهيل التباعد الجسدي.



الخدمات الإلكترونية



من جهته، أكد المدير التنفيذي للخدمات المشتركة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عدنان نصيب سالم، إلى أنه تماشياً مع التدابير الاحترازية والوقائية التي تتبعها حكومة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والمجتمع، فقد عززت الهيئة جودة خدماتها الإلكترونية المتاحة للمتعاملين، ودعتهم إلى إنجاز معاملاتهم والتقديم على الخدمات ذات الأولوية المتمثلة في الدفع، وطلبات التوصيل، وتفعيل الخدمة، وبراءة الذمة، واعتماد المخططات، وخلو الأرض من الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للهيئة.

وقال إن الهيئة أتاحت للمتعاملين فيما يتعلق ببقية الخدمات التقديم من خلال البريد الإلكتروني لمراكز سعادة المتعاملين، مبيناً أن خدمة «تفعيل الخدمة» تعد من أكثر الخدمات التي تم التقديم عليها عبر القنوات الذكية منذ 25 مارس/‏‏‏‏آذار 2020 بواقع 2623 معاملة، تلتها خدمة براءة الذمة بنحو 1675 معاملة.



الموظفون والمتعاملون



أشار المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة بريد الإمارات يوسف الخاجة، إلى أن بريد الإمارات قام بتفعيل عدد من الإجراءات؛ لضمان سلامة الموظفين والمتعاملين، من خلال تنفيذ عمليات التعقيم بشكل مستمر في جميع المراكز ومراكز الفرز والمركبات وللشحنات، إضافة إلى تقديم الدعم الإلكتروني اللازم للعمل عن بعد لعدد من الموظفين الإداريين، وتفعيل عمليات التوصيل دون لمس وتوفير خدمة التوصيل المجاني للشحنات إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأضاف الخاجة أنه بالنسبة للخدمات الذكية عبر الموقع الإلكتروني لبريد الإمارات، فقد تم شمول خدمة تجديد اشتراك الأفراد والشركات في صندوق البريد، وخدمة تسجيل وتجديد أو إلغاء التراخيص لشركات التوصيل التجارية، كما يمكن للمتعاملين الحصول على خدمات «إكسبرس» و«بريميوم» للتوصيل المحلي، و«بريميوم» الدولية التي يتم حجزها مسبقاً عبر الإنترنت وطلب استلام البريد مباشرة في المنازل مقابل رسوم رمزية، من خلال التحدث مع موظفينا في مركز الاتصال.