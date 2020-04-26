1000000 فحص كورونا في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

عقدت حكومة الإمارات، أمس السبت، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي؛ للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد19) في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة؛ للوقاية من الفيروس، إلى جانب الدكتور علوي الشيخ، المتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة، والشيخ عبد الرحمن الشامسي، المتحدث الرسمي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.



تتجاوز المليون



وأعلن عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، عن تجاوز الفحوص المختبرية في الدولة حاجز المليون، وقال: أجرينا 1,022,326 فحصاً في الدولة، ضمن خطتنا الوطنية لزيادة الفحوص الخاصة بفيروس «كورنا» وستستمر بتوجيه ومتابعة من القيادة بشكل يومي، وتتوافر للمواطنين والمقيمين، عبر 14 مركز فحص من المركبة، إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير خدمات الفحص لإخواننا وأبنائنا من أصحاب الهمم في منازلهم.

وأضاف: هذا الرقم الكبير وراءه جهود عظيمة من فرق عمل في مراكز الفحص وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، وحتى في شهر رمضان ساعات عمل الكادر الطبي لم تتغير، ومستمرون بالعمل لساعات طويلة، وبجهود مضاعفة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع. وكلما زدنا في عدد الفحصوص، سنكون مبكرين في الوصول للحالات، وبالتالي يكون احتواؤنا لانتشار الفيروس أكبر، وزيادة الفحوص وتكثيفها يساعداننا على أن نكون استباقيين، خاصة مع حالات المخالطين.

وأوضح العويس: من الطبيعي أن ترافق زيادة عمليات الفحص، زيادة في عدد الحالات الجديدة المصابة، ونحن نطمئن الجمهور إلى أن هذه الزيادة متوقعة، وهي دليل على أننا نمشي في الطريق الصحيح، للحدّ من انتشار الفيروس.

ونقل - خلال الإحاطة - تحيات العاملين في خط دفاعنا الأول، وقال: أنقل لكم تحيات إخواننا وأخواتنا في خط دفاعنا الأول، المستمرين في رعايتكم وتأمين سلامتكم، وأتقدم باسمي واسمهم بالشكر لكم جميعاً من مواطنين ومقيمين على الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعاون لإنجاح كل الجهود الوطنية.

وأعلنت الدكتورة الشامسي - خلال الإحاطة - عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 1887، بعد تسجيل 127 حالة شفاء جديدة، وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة. كما أوضحت: إن المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال الأسبوعين الماضيين يصل إلى 100 يومياً، وتبلغ نسبة الشفاء نحو 20% من إجمالي الإصابات.



532 حالة إصابة



كما أفادت بأن خطة توسيع نطاق الفحوص مستمرة، وقد أسهمت في الكشف عن 532 حالة إصابة جديدة، من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات في الدولة إلى 9813، فيما يبلغ عدد حالات الإصابة التي ما زالت تتلقى العلاج 7855 من جنسيات مختلفة.

وأعلنت عن 7 وفيات من جنسيات مختلفة، ليصل العدد إلى 71 حالة، فيما تقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، وتمنياتها لهم بالصبر والسلوان.

وأكدت الدكتورة الشامسي، أن قرار التخفيف الجزئي الذي أعلن عنه أخيراً لا يعني أن الأمور عادت إلى طبيعتها بشكل كامل؛ حيث يبقى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية قائماً وإلزامياً على الجميع، خاصةً الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

وقال: إن دولة الإمارات وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حرصت على التسهيل على المواطنين والمقيمين، بالتخفيف جزئياً من القيود على الحركة والتنقل، مع الالتزام بمجموعة من تعليمات الصحة والسلامة، وتشمل: السماح للأقرباء من الدرجة الأولى والثانية بتبادل الزيارات، مع تفادي زيارة الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، كالمسنين وذوي الأمراض المزمنة، ومراعاة ألا يزيد عدد الموجودين في المكان على 5، واستمرار حظر التجمعات، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، ومنها الخيام والمجالس الرمضانية، سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة.

وعن العمالة المساندة في المنزل، فيحظر لقاؤهم بأي أشخاص خارج المنزل، أو تلقي طعام من مصدر غير معلوم، وضرورة توجيههم للإجراءات الوقائية اللازم عليهم اتباعها.



إطلاق تطبيق الحصن



وأعلنت الدكتورة الضحاك، أن القطاع الصحي في دولة الإمارات متمثلاً في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي أطلق «تطبيق الحصن الرقمي» الذي يمكن الجهات الصحية المختصة من التعرف بسرعة إلى المعرضين لخطر انتقال عدوى فيروس «كوفيد - 19»؛ للتواصل معهم وإجراء الفحوص لهم.

وأوضحت: إن التطبيق يؤمن خدمة تظهر مدى التزام المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة بالحجر؛ لحمايتهم وحماية المجتمع، وسيكون لدى كل مستخدم للتطبيق رمز استجابة سريعة (QR) خاص به ويعد دليلاً على حاله الصحية، ما يمكنه من الوصول إلى الأماكن العامة، بمزيد من الطمأنينة، والتفاعل مع الآخرين بأمان وراحة بال.

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قطاع العلوم المتقدمة



فيما استعرض الدكتور علوي الشيخ علي، مستجدات المجتمع العلمي، الذي يعد جزءاً مهماً ضمن الفريق الوطني للتصدي لفيروس «كورونا»؛ من حيث إسهامه في وضع الحلول العلمية وإجراء الدراسات والأبحاث والتحليل وإجراء الاختبارات في الجامعات والمختبرات على مستوى الدولة؛ حيث سعى المجتمع العلمي منذ بداية الأزمة عإلى وضع دراسات تسهم في فهم أعمق للفيروس.



58 دراسة



وأفاد بأن دولة الإمارات تعمل على 58 دراسة يمكن تصنيفها في عدد من المجالات وهي دراسة وفهم فيروس «كورونا» المستجد، وتطوير الأجهزة الطبية للتشخيص والعلاج، وتطوير الأدوات الرقمية، والبرامج للمساهمة في تقليل الضغط على المنشآت الصحية، ومحاكاة الانتشار وحركة المصابين، والأثر النفسي والصحي في المجتمع.

وذكر أن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أعلنت أخيراً عن تسجيل أول تسلسل لجينات فيروس «كورونا» المستجد في دولة الإمارات، وتكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة السلالات المختلفة للفيروس الموجودة في الدولة؛ حيث يعمل الفريق البحثي على تسجيل تسلسل الجينوم لعينات فيروسية من 240 مريضاً ب«كوفيد-19» من مختلف الفئات العمرية، ومختلف الفترات الزمنية للإصابة، والذي سيساعد على فهم نوع سلالات الفيروس وكيفية تنقلها حول العالم.

وعبر دراسة مشتركة بين جهات بحثية مختلفة في دولة الإمارات سيعمل الفريق المشترك من جامعات خليفة والإمارات والشارقة، وشركة صحة بأبوظبي وهيئة الصحة في دبي وجامعة غرب أستراليا ومركز العين للإخصاب على دراسة وفهم العوامل الجينية التي تؤدي إلى اختلاف شدة الإصابات في الدولة؛ وذلك من خلال دراسة التسلسل الجيني لحاملي المرض.

وأوضح: إن الدراسات أثبتت أن «كوفيد - 19» فيروس حيواني الأصل، وانتقل إلى الإنسان؛ لذلك علينا الاستعداد لمواجهة فيروسات أو أوبئة مشابهة ودراسة كيفية حدوث عملية الانتقال.

وقال: بدأ فريق من المتخصصين من جامعة خليفة بالتعاون مع جامعة الإمارات وعدة جامعات عالمية مثل: جامعة فلوريدا والمعهد الصيني للعلوم الزراعية وجامعة مردوخ، وجامعة غرب أستراليا بدراسة تبحث في كيفية انتقال الفيروسات الحيوانية إلى البشر.

وإضافة إلى الدراسات السابقة.. أوضح علوي: إن العلماء والباحثين في الجامعات المختلفة في دولة الإمارات يعملون على تطوير مجموعة مختلفة من الأجهزة الطبية والأدوات التي تسهم في التشخيص والعلاج وتقليل انتشار الفيروس؛ حيث يعمل فريق من جامعة خليفة على مشروعين: أحدهما يزيد من نسبة الفحوص، عبر تطوير أجهزة فحص تحتاج إلى مده أقصر من فحص PCR المعتمد عالمياً، بتحسين التدقيق وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية المستخدمة.



نموذج لجهاز تنفس اصطناعي



وأفاد بأن الباحثين من جامعة خليفة أكملوا تطوير نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي لحالات الطوارئ مصمم بمواد قليلة الكلفة ويمكن الوصول إليها بسهولة وباستخدام تقنية الطباعة الثلاثية؛ لتلبية الطلب العالمي المتزايد على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح عبد الرحمن الشامسي: إن الهيئة وتحت توجيهات القيادة الرشيدة تقدم كل الدعم لتكون المساجد واحات أمان واطمئنان يؤدي فيها المصلون شعائرهم الدينية وعباداتهم بسكينة وطمأنينة؛ حيث تقيم قرار تعليق فتح المساجد ودور العبادة باستمرار بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفق التقارير الرسمية فيما يخص منع انتشار الوباء.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أنه من الصعوبة فتح المساجد ودور العبادة في الوقت الراهن، لعدم إمكانية مراعاة معايير السلامة الصحية فيها من التباعد الجسدي وتجنب مخالطة الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة.