أوروبا تكافح الوباء بقوة.. وشفاء الحالات الخطرة بووهان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمرت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا ودول أوروبية أخرى في المحافظة على مستويات منخفضة من الإصابات والوفيات بفيروس (كوفيدا 19) في حين لا تزال بريطانيا ومعظم الدول الغربية تكافح للخروج من دائرة الخطر، وبدأت لندن، أمس، تجارب واسعة على استخدام بلازما الدم لعلاج المصابين، وحذرت منظمة الصحة العالمية من فكرة إصدار «جوازات مرور مناعية» عرضتها بعض الدول لمواكبة رفع إجراءات العزل، معتبرة أنها يمكن أن تشجع الانتشار المستمر للمرض، فيما توقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم انتهاء أزمة فيروس كورونا في العديد من الدول العربية، خلال شهري مايو / ‏أيار ويونيو /‏ حزيران المقبلين، في حين أعلن مسؤولون في الصين، أن جميع المرضى الذين كانت حالتهم خطرة في ووهان، المدينة الأكثر تضررا بوسط الصين، تعافوا. وأوضحوا، أن آخر مريض كانت حالته خطرة في ووهان، شفي أمس السبت، لينخفض عدد مرضى الحالات الخطرة في المدينة إلى الصفر.



وبينما تخطت حصيلة الوفيات بالفيروس ال200 ألف، تجاوزت حصيلة وفيات بريطانيا 20 ألفا، الأمر الذي اعتبرته وزيرة الداخلية بيتري باتال «مأساوياً للغاية»، لكنها دعت السكان لأن «يتحلوا بالقوّة» لمواصلة الحجر. وبدأت بريطانيا تجارب لاستخدام بلازما الدم التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم لعلاج مرضى في حالات خطرة. وقالت وزارة الصحة إنه يمكن علاج ما يصل إلى خمسة آلاف مريض ممن هم في حالة خطرة ببلازما الدم أسبوعياً، في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس.

وفي ايطاليا ذكرت وكالة الحماية المدنية، أن عدد وفيات فيروس كورونا زاد 415 شخصا مقابل 420 الجمعة، وذلك في أقل حصيلة منذ 17 مارس. وكان عدد الإصابات الجديدة الأقل أيضا خلال خمسة أيام عند 2357 مقارنة مع 3021 حالة إصابة الجمعة. أعلنت إيطاليا عن خطط لوضع حد لأسعار كمامات الوجه وزيادة اختبارات الأجسام المضادة مع اقترابها من اتخاذ قرار مصيري في نهاية هذا الأسبوع بشأن أي من القيود سيتم رفعها عندما ينتهي العمل بفترة الإغلاق الحالية في 3 مايو.

وأحصت فرنسا 22 ألفاً و614 وفاة منذ بداية مارس بعد تسجيل 369 وفاة إضافية في الساعات ال 24 الأخيرة، لكن عدد المصابين في أقسام الإنعاش استمر في التراجع منذ 17 يوما، اذ بلغ عدد المصابين في أقسام الإنعاش 4725 (+124 خلال 24 ساعة)، أي أقل ب145 حالة من الجمعة. وهذا مؤشر مهم على تراجع الضغط الذي يشهده النظام الصحي بانخفاض الحالات إلى دون 5 آلاف للمرة الأولى منذ 29 مارس.

وأصدرت إسبانيا إرشادات تسمح بخروج الأطفال من المنازل بعد ستة أسابيع من إجراءات عزل عام تعد من بين الأشد صرامة في أوروبا، وتستعد المتاجر والمدارس في بلجيكا لإعادة فتح أبوابها تدريجياً، وتخطط بولندا لإعادة فتح الأماكن الرياضية المفتوحة في الرابع من مايو، كما ستسمح بعودة مباريات الدوري المحلي الأول لكرة القدم بحلول نهاية الشهر المقبل.