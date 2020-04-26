معدلات الإصابة والتعافي بكورونا عربياً تشهد ارتفاعاً ملحوظاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان،القاهرة، الكويت: ”الخليج 365”، وكالات

توقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم انتهاء أزمة فيروس كورونا في العديد من الدول العربية،خلال شهري مايو /‏‏أيار ويونيو /‏‏حزيران المقبلين،فيما شهد معدل الاصابات والتعافي في دول المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً،في حين عادت الحركة إلى المتاجر والمحال في الأردن جزئياً،أمس السبت،بعد انتهاء منع تجوال شامل بدأ مساء الخميس الماضي.

واستندت الدراسة إلى البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات، ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان.

وتظهر نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة بالبحث خلال شهري مايو ويونيوالمقبلين، عدا الأردن ولبنان،حيث تشير النتائج إلى انتهاء الجائحة فيهما في 19 و22 من هذا الشهر.

وأكدت وزارة الصحة السعودية،أمس، تسجيل 1197 إصابة جديدة بكورونا، ما رفع العدد الإجمالي إلى 16299 إصابة،فيما تم تعافي 166 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 2215 حالة،في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 136.

بدورها،أعلنت الكويت، أمس، تسجيل أربع وفيات جديدة،ليبلغ عدد الوفيات 19 حالة، فيما شهد معدل الإصابات اليومية ارتفاعا ملموسا لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تسجيل 278 إصابة جديدة، بعد تسجيل 151 و215 إصابة يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأصبح مجموع الإصابات 2892، في حين تماثل 656 مريضا للشفاء.

كما أعلنت قطر،أمس عن تسجيل 833 اصابة جديدة بكورونا، لترتفع الإصابات إلى 9358 حالة،فيما تم تسجيل 120 حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 929 حالة.

وأعلنت سلطنة عمان، أمس تسجيل 115 إصابة جديدة بكورونا ليصبح عدد الاصابات 1905 وعدد الوفيات 10 حالات، فيما تماثلت 329 حالة للشفاء.

وأعلنت البحرين، أمس ، تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 1420 حالة.

وأشارت إلى شفاء 47 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1160، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.

وأعلن لبنان، أمس ارتفاع الاصابات بالفيروس الى 704 حالات بعد تسجيل 8 حالات جديدة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة ما رفع عدد حالات الوفاة إلى 24 حالة،في حين لم تسجل حالات الشفاء ارتفاعا واستقرت عند 140 حالة.

الأردن يرفع الحظر عن المفرق الشمالية

وعادت الحركة إلى المتاجر والمحال في الأردن جزئياً، أمس، في وقت أعلنت لجنة مكافحة الأوبئة اعتزام رفع الحظر عن محافظات أخرى لم تسجل إصابات إلى جانب العقبة والكرك والطفيلة ومعان الجنوبية ،بينما تم تخفيف الحظر على محافظة المفرق الشمالية وذلك بالسماح باستخدام المركبات خلال ساعات الحركة الجزئية يومياً.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر، أمس ، تسجيل 3 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 444 حالة وتعافي 6 حالات بإجمالي 332 شخصاً.

وأوصى جابر «جميع» المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة .

مصر تواصل حملات التعقيم والتطهير

وواصلت القوات المسلحة المصرية جهودها في تطهير وتعقيم المؤسسات ومحطات المترو والسكك الحديدية، حيث قامت بتعقيم خطوط المترو الثلاثة ومحطات السكك الحديدية في القاهرة والإسكندرية وطنطا والجيزة والأقصر وأسوان.

وتم تسجيل 227 حالة جديدة بكورونا في مصر،ليصبح اجمالي المصابين 4319 حالة،فيما تم تعافي 39

ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1114 حالة،و307 حالات وفاة.

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270 إصابة في سجن جنوبي المغرب



وقرر المغرب إجراء اختبارات للكشف عن كورونا داخل السجون، في وقت بلغ عدد المصابين بالفيروس في سجن ورزازات في جنوبي البلاد 270 . وقررت الجزائر،أمس تخفيف الاغلاق على بعض القطاعات وفتح المحال التجارية ،وأعلنت ارتفاع الوفيات إلى 419 ، فيما بلغت الإصابات 3256 حالة،بعد تسجيل 129 إصابة جديدة،فيما تماثلت 71 حالة للشفاء لترتفع حالات التعافي إلى 1479 حالة.

وسجل السودان 39 إصابة جديدة بكورونا متضمنة حالة وفاة ، لترتفع الإصابات الى 213 حالة، متضمنة 17 حالة وفاة .

ليبيا تستقبل مواطنيها العالقين في مصر

أعلن مدير أمن طبرق ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» الليبية، العميد ميلود جواد، بدء استقبال أكثر من 400 ليبي من العالقين في مصر.

وارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 61 إصابة بعد تسجيل حالة جديدة، فيما تم شفاء 18، بينما توفي مريضان .