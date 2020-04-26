«الجامعة» والأمم المتحدة ترفضان ضم «إسرائيل» أراضي فلسطينية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، عن انزعاجهما ورفضهما للتوجهات والنوايا «الإسرائيلية» بإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية، واعتبرتا أن قراراً كهذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، ويقضي على أفق حل الدولتين.

جاء ذلك خلال رسالة تلقاها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس السبت، من أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة. وذكر بيان وزعته الجامعة العربية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية تلقى رسالة من أنطونيو جوتيريس، عبّر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا «الإسرائيلية» بإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية، واعتبر أن مثل هذا القرار سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، ويقضي على أفق حل الدولتين.

جاءت رسالة جوتيريس رداً على رسالة كان بعث بها إليه أبو الغيط قبل أيام، حذر خلالها من خطورة التوجهات «الإسرائيلية» نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة فيروس كورونا، من أجل تثبيت وضع قائم جديد وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان السيادة «الإسرائيلية» عليها، داعياً الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة «الإسرائيلية» القيام به على الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته عن مشاركته أبو الغيط، الانزعاج حيال النوايا «الإسرائيلية»، مُعتبراً أن اتخاذ الحكومة «الإسرائيلية» خطوات لضم المستوطنات أو أجزاء من الضفة الغربية، يمثل خرقاً خطراً للقانون الدولي، مؤكداً أن المطلوب هو التعاون بين الحكومات لمواجهة الوباء العالمي، لا الإجراءات الأحادية، معرباً عن قلقه حيال الأوضاع الصحية في قطاع غزة والقدس الشرقية.

على صعيد آخر، تستعد النيابة العامة في «إسرائيل» للتحقيق في قضية التلاعب بالأسهم المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب الإعلام «الإسرائيلي»، فإن هناك مخاوف من زوال نافذة الفرص المتوفرة حالياً؛ لذلك فإن النيابة تستعد لفتح التحقيق قريباً.