الفجيرة تحدد اشتراطات عمل المطاعم والفنادق خلال رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”

حددت بلدية الفجيرة، مجموعة من الاشتراطات ضمن حزمة التدابير والإجراءات الاحترازية التي صاغتها لعمل المنشآت التي تنشط في الأغذية والأطعمة، خلال شهر رمضان، حيث تتوافق مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس «كورونا».



وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام، أن البلدية أصدرت موجهات عمل لجميع المحال التي تعمل في الأغذية، خلال الشهر الكريم، مثل المطاعم والكافتيريات والفنادق، منعت بموجبها إقامة البوفيه والإفطار الجماعي في الفنادق والمطاعم، إلى جانب أهمية التقيّد باتباع أقصى درجات الوقاية، والتأكد من سلامة العاملين، مع أهمية مراعاة ترك المسافة الآمنة عند توزيع الطلبات، والالتزام بشروط الصحة والسلامة، والسماح للمطاعم بتوصيل الطلبات، حتى الرابعة فجراً.

وأكد أن البلدية استقبلت المراجعين في المقاصب الأربعة بالإمارة، في الفجيرة ومسافي ومربح والطويين، بعد أن انتهت من تجهيزها خلال الأيام الماضية، وحددت مواعيد عملها صباحاً ومساءً.