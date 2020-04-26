إقامة دبي ولجنة العمال تشاركان بمبادرة 10 ملايين وجبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي عن تضامنها مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بعنوان: حملة «10 ملايين وجبة».

وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «أن المبادرة تعكس جهود المؤسسات والقطاعات الحكومية في توحيدها للعمل معاً بروح الفريق الواحد والمساهمة في تقديم العون لكافة أفراد المجتمع، وتعزيز دورالشراكة القائمة بين إقامة دبي واللجنة والشركاء الاستراتيجين وسيكون هدفنا هو وصول الوجبات لمستحقيها من العمال».

ومن جانبه، أكد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي حرص اللجنة على دعم مبادرات الدولة التي من شأنها تقديم العون والمساعدة لأفراد المجتمع. مؤكداً أن هذه الحملة مبادرة إنسانية جليلة تجسّد روح التعاضد والتلاحم المجتمعي الذي يسود مجتمع دولة الإمارات، كما أن هذه المبادرة تدعونا جميعاً للوقوف يداً بيد إلى جانب جهود الدولة في كافة الظروف، وهو ما يؤكد اليوم الدور المشرف الذي تقوم به قيادتنا الرشيدة؛ والمتمثل في ترسيخ القيم الأصلية في نفوس أبنائهم الأوفياء الذين قدموا صوراً مشرفة في التعاضد والتلاحم وتلبية النداء في مختلف الأوقات.