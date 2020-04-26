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شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تصنع أقنعة بتقنية الطباعة الثلاثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشفت هيئة الصحة بدبي، أنها بدأت بتصنيع أقنعة الوجه البلاستيكية المتكاملة، الواقية من فيروس «كورونا» المستجد، بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، في مختبرات «مركز البدع الصحي»؛ لتعزيز منظومة وقاية كوادرها الطبية في خط الدفاع الأول، من أية احتمالات للإصابة.
وأكدت الهيئة أن الإنتاج يبدأ حالياً بتوفير 50 قناعاً مميزاً كل 48 ساعة، وتستهدف توفير نحو 500 قناع للكوادر الطبية التي تتعامل مباشرة مع مصابي «كورونا». والقناع ينقسم إلى قسمين: الأول دائم وقابل لإعادة التعقيم، والثاني شفاف وقابل للاستبدال. وتتوسع الهيئة في استخدام أفضل التقنيات؛ لخدمة كادرها الطبي.
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