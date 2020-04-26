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«صحة دبي» تصنع أقنعة بتقنية الطباعة الثلاثية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت هيئة الصحة بدبي، أنها بدأت بتصنيع أقنعة الوجه البلاستيكية المتكاملة، الواقية من فيروس «» المستجد، بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، في مختبرات «مركز البدع الصحي»؛ لتعزيز منظومة وقاية كوادرها الطبية في خط الدفاع الأول، من أية احتمالات للإصابة.

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وأكدت الهيئة أن الإنتاج يبدأ حالياً بتوفير 50 قناعاً مميزاً كل 48 ساعة، وتستهدف توفير نحو 500 قناع للكوادر الطبية التي تتعامل مباشرة مع مصابي «كورونا». والقناع ينقسم إلى قسمين: الأول دائم وقابل لإعادة التعقيم، والثاني شفاف وقابل للاستبدال. وتتوسع الهيئة في استخدام أفضل التقنيات؛ لخدمة كادرها الطبي.

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