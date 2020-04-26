قتلـــى خـــلال تــوقيــف زعيم متمرد في الكونجو الديمقراطية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية في الكونجو الديمقراطية، أمس السبت، القبض على زعيم طائفة متمرد في عملية أمنية، قُتل خلالها 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 35 آخرون، بينهم حالات خطرة.

وأكد وزير الداخلية، جيلبرت كانكوندي، في بيان، توقيف 203 أشخاص خلال مداهمة مقر نيم واندا نسيمي الذي يتزعم طائفة «بوند وديا كونجو» الدينية في العاصمة كينشاسا. وأضاف: أن «نسيمي متهم بالتمرد، وبشن هجوم على الأمن الداخلي والتحريض على الكراهية».

ونسيمي هو زعيم طائفة «بوند وديا كونجو» الدينية التي تنشط في إقليم الكونجو الوسطى، وتهدف إلى إعادة إنشاء المملكة السابقة إلى الحقبة الاستعمارية، التي تمتد على أجزاء من الكونجو والكونجو برازافيل، وأنجولا والجابون. وسبق وألقي القبض على نسيمي وسجن في 2017، قبل أن يحرره زملاؤه في عملية هروب مثيرة.(وكالات)