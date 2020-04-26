شكرا لقرائتكم خبر عن قتلـــى خـــلال تــوقيــف زعيم متمرد في الكونجو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية في الكونجو الديمقراطية، أمس السبت، القبض على زعيم طائفة متمرد في عملية أمنية، قُتل خلالها 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 35 آخرون، بينهم حالات خطرة.
وأكد وزير الداخلية، جيلبرت كانكوندي، في بيان، توقيف 203 أشخاص خلال مداهمة مقر نيم واندا نسيمي الذي يتزعم طائفة «بوند وديا كونجو» الدينية في العاصمة كينشاسا. وأضاف: أن «نسيمي متهم بالتمرد، وبشن هجوم على الأمن الداخلي والتحريض على الكراهية».
ونسيمي هو زعيم طائفة «بوند وديا كونجو» الدينية التي تنشط في إقليم الكونجو الوسطى، وتهدف إلى إعادة إنشاء المملكة السابقة إلى الحقبة الاستعمارية، التي تمتد على أجزاء من الكونجو والكونجو برازافيل، وأنجولا والجابون. وسبق وألقي القبض على نسيمي وسجن في 2017، قبل أن يحرره زملاؤه في عملية هروب مثيرة.(وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر قتلـــى خـــلال تــوقيــف زعيم متمرد في الكونجو الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.