الجيش اليمني يُحبط هجمات للحوثيين في صرواح

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أعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته قضت على ثلاث كتائب لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، الأسبوع الماضي، بالتوازي مع إعلان أن قواته تتقدم صوب محيط صنعاء من ثلاثة محاور متزامنة.

وقال قائد جبهة صرواح العميد الركن أحمد أبو أصبع، إن قوات الجيش الوطني في جبهة صرواح أفشلت خلال الأيام الماضية هجمات كبيرة لميليشيات الحوثي، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ونقل موقع «سبتمبر نت» الإخباري، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أمس، عن العميد الركن أحمد أبو أصبع «أن أبطال القوات المسلحة بإسناد المقاومة الشعبية الباسلة، ومعهم رجال القبائل المساندة للجيش تمكنوا خلال الأسبوع المنصرم، من إفشال هجمات كبيرة للميليشيات الحوثية».

وأكد قائد جبهة صرواح أن ميليشيات الحوثي المتمردة تكبدت خسائر كبيرة في صفوف عناصرها التي زجت بهم في منطقة ميسرة الميسرة بين صرواح وبني ضبيان، موضحاً أن هذه المناطق ليست ضمن مسرح العمليات العسكرية، وفتحتها الميليشيات مؤخراً في محاولة فاشلة منها للالتفاف على جبهة صرواح عبر مناطق بين صرواح وبني ضبيان.

وأوضح العميد أبو أصبع أن قوات الجيش ورجال القبائل أحبطت مخططاً وهجوماً للميليشيات الحوثية جنوبي صرواح، وذلك بعد رصد دقيق طوال الفترة الماضية لتحركاتها في المنطقة وحتى لحظة بدء هجومها. ولفت إلى أن تلك المعركة أسفرت عن القضاء على ثلاث كتائب لتلك الميليشيات التي ظلت تُعد لهذه المعركة منذ شهرين.

وأضاف: «إن الهجوم المخطط له من قبل الميليشيات الانقلابية كان المسار الأساسي وورقة القوة التي كانت تعتمد عليها لتحقيق اختراق نحو مأرب، لكنها فشلت في كل محاولاتها على أيدي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من أبناء القبائل الذين هبوا من كل حدب وصوب للتصدي لتلك العصابة الإجرامية».

وأوضح قائد جبهة صرواح أن العملية تأتي في إطار حق الدفاع المشروع، ومنع الاعتداءات التي تمارسها الميليشيات المتمردة، واستغلالها لالتزام الجيش بوقف إطلاق النار المعلن عنه من قبل الحكومة اليمنية، والتحالف العربي.

وفي الأثناء، قالت مصادر عسكرية مطلعة، إن قوات الجيش الوطني اليمني تتقدم صوب محيط العاصمة صنعاء من ثلاثة محاور متزامنة، مع استعادتها السيطرة على الطريق الرئيسي الذي يربط بين صنعاء ومحافظتي مأرب والجوف. ولفتت إلى أن قوات الجيش تتقدم صوب محيط العاصمة من ثلاثة محاور، الأول «الجفرة» باتجاه مفرق الجوف و«قرود»، والثاني «نجد العتق جبل صلب»، والثالث باتجاه منطقة «براقش» الأثرية بمحافظة الجوف. وأفادت المصادر في تصريحات ل«الخليج» بأن قوات الجيش تمكنت بإسناد قبلي من إحكام السيطرة على منطقة «الجفرة» في «مفرق الجوف» الاستراتيجي، ومنطقتي «المشاف» و«الحجر». ونوهت المصادر بأن الخط الرئيسي الذي يربط صنعاء بمحافظتي مأرب والجوف، أصبح تحت سيطرة الجيش بعد استعادة السيطرة على منطقة «الحجر».