أمريكا: مجازر العثمانيين بحق الأرمن وصمة عار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيت الإدارة الأمريكية، أمس السبت، الذكرى ال105 ل«الإبادة الأرمينية»، التي راح ضحيتها مليون ونصف المليون أرميني على يد العثمانيين، ووصفها الرئيس دونالد ترامب ب«إحدى أعظم جرائم القتل الجماعي في القرن العشرين»، ورآها مجلس النواب «وصمة عار» في تاريخ البشرية، ما تسبب في غضب أنقرة التي اعتبرتها تصريحات «غير مقبولة».

وتزامنت تصريحات الإدارة الأمريكية، مع إحياء الأرمن في دول العالم ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطنة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، وترفض تركيا حتى الآن الاعتذار عنها.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «نتذكر اليوم الأرمن وجميع الذين عانوا في الكارثة الكبرى»، مشيراً إلى أنه منذ عام 1915 تم ترحيل وتهجير وقتل 1,5 مليون أرمني. وتابع: «نعد بأن نأخذ العبرة من دروس الماضي حتى لا تتكرر تلك الأحداث». وأضاف: «في هذا اليوم، مع إبداء الاحترام لأولئك الذين فقدوا أرواحهم وتكبدوا الآلام، نجدد وعدنا بتطوير عالم أكثر إنسانية وسلمية».

من جهتها، دانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، المجازر العثمانية بحق الأرمن في نهايات القرن ال19.وقالت، في بيان، أنه «في هذا اليوم، وبعد 105 سنوات من بدء قادة الإمبراطورية العثمانية إبادتهم المنتظمة ل 1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن، نأخذ الوقت لتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن»، مشددة على أن «الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبت ضد الأرمن الأبرياء تظل وصمة في تاريخ البشرية، وتذكيراً مروعاً بمسؤوليتنا واليقظة ضد الفظائع في عصرنا».

وتابعت بيلوسي: «الحقائق لا يمكن إنكارها، ومع ذلك كان على أجيال من الأرمن أن تقاتل بلا كلل ضد أولئك الذين حاولوا إعادة كتابة التاريخ وإنكار حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن؛ ولهذا السبب، سعى الكونجرس الأمريكي العام الماضي إلى تصحيح الخطأ الفادح بالتصويت بأغلبية ساحقة، والوقوف بحزم إلى جانب الصدق، وإثبات حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن إلى الأبد في سجلاته، وأكدنا التزامنا بعدم الصمت أبداً، أو السماح لهذه الجرائم بالحدوث مرة أخرى».

وتابعت: «اليوم، بينما يواجه العالم أزمة غير مسبوقة، يجب علينا أن نستمع إلى دروس هذه الساعة المظلمة في التاريخ، وأن نستجمع القوة للتحدث بصراحة ضد أعمال التمييز والعنصرية الشنيعة والعنف أينما ومتى حدثت معاً، يجب أن نصر على حقيقة ماضينا، ومعارضة قوى الكراهية في حاضرنا».

وتسبب الموقف الأمريكي، في غضب أنقرة الرافضة الاعتراف بالمسؤولية عن تلك المجازر، واعتبر بيان للخارجية التركية، أن التصريحات الأمريكية حول أحداث 1915 قائمة على أساس غير موضوعي وغير مقبولة.

ويعترف بالمذبحة الأرمينية أكثر من 30 دولة حول العالم، وترى يريفان أن ثلث أعداد الأرمن أبيدوا فيها على أيدى العثمانيين، وترفض أنقرة باستمرار الاعتراف بذلك، وتعتبر الوفيات ناجمة عن المذابح المتبادلة والمجاعة في تلك الحرب.(وكالات)