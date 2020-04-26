بريطانيا تبدأ تجارب حول دور بلازما الدم في علاج مرضى «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ بريطانيا تجارب لتحديد ما إذا كانت بلازما الدم التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم من مرض «كوفيد 19» يمكن أن تكون علاجاً فعالاً للمرضى الذين هم في حالة خطرة جراء هذا المرض. وقالت وزارة الصحة أمس السبت، إنه يمكن علاج ما يصل إلى خمسة آلاف مريض ممن هم في حالة خطرة ببلازما الدم أسبوعياً، في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس. ويمكن نقل البلازما التي يتم أخذها من مرضى «كوفيد 19» إلى مرضى يصارعون من أجل إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس داخل أجسامهم.

وقالت وزارة الصحة إن ما يسمى ببلازما مرحلة النقاهة استخدمت كعلاج فعال خلال تفشي مرض سارس بين عامي 2002 و2004. وأضافت أنه بالتوازي مع التجربة العامة السريرية العشوائية، تقوم الحكومة بتعزيز البرنامج العام لجمع البلازما حتى يمكن تعميم العلاج على نطاق واسع إذا ثبتت فاعليته.



وستتم زيادة جمع البلازما خلال أبريل/‏نيسان، ومايو/‏أيار، لتسليم ما يصل إلى عشرة آلاف وحدة من البلازما لجهاز الصحة العامة أسبوعياً، بما يكفي لعلاج خمسة آلاف مريض ب«كوفيد 19» أسبوعياً. وقال وزير الصحة مات هانكوك: «أتمنى أن يكون هذا العلاج معلماً رئيسياً في حربنا ضد هذا المرض».

وقال البروفيسور جوناثان فان تام، نائب كبير الأطباء، إن «المملكة المتحدة تقود أكبر تجارب في العالم لإيجاد علاج ل«كوفيد 19»، مع مشاركة أكثر من سبعة آلاف شخص حتى الآن في اختبار سلسلة من الأدوية. نأمل إضافة البلازما في مرحلة النقاهة لهذه القائمة قريباً».

وأضاف أن «البلازما في مرحلة النقاهة استخدمت كعلاج فعال للعدوى التي ظهرت في الماضي، وهذه الخطوة إلى الأمام تؤكد أسلوبنا المدعوم بالعلم لمحاربة هذا الفيروس».

وسيتصل جهاز الصحة العامة بالأشخاص الذين تعافوا من «كوفيد 19» في إنجلترا، ويمكن أن يكونوا متبرعين محتملين. ويتم سحب الدم من الذراع وتوزيعه من خلال جهاز يفصل البلازما، ثم يعيده مرة أخرى إلى المتبرع. وتستغرق هذه العملية نحو 45 دقيقة، وتوفر وحدتي بلازما من كل عملية تبرع يمكن تجميدهما أيضاً، وتخزينهما قبل أي احتياج لهذه البلازما في المستقبل.

وفي سياق متصل، ذكر مطورو لقاح صيني خامل ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، أن اللقاح دخل المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وبدأت التجارب السريرية للقاح الخامل، الذي طوره معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم)، ومعهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، في 12 أبريل.

وأوضحت «سينوفارم» في بيان، أن 96 شخصاً من ثلاث فئات عمرية تلقوا اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، حتى 23 أبريل. وأظهر اللقاح معايير سلامة جيدة حتى الآن، وما زال الخاضعون للتجارب السريرية تحت الملاحظة. ووافقت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، من خلال قناة خضراء، على المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح.

وأوضحت «سينوفارم» أن اللقاح سيمر أيضاً بمرحلة ثالثة من التجارب السريرية، ومن الممكن أن يستغرق الأمر عاماً واحداً لإكمال التجارب السريرية، لكي نصل في النهاية إلى نتيجة بشأن سلامة وكفاءة اللقاح. واعتمدت الصين ثلاثة لقاحات مرشحة لمكافحة مرض «كوفيد 19» ليتم استخدامها في التجارب السريرية. ويعتبر لقاح ناقل الفيروس الغدي الذي طورته الصين، أول لقاح لمرض «كوفيد 19» في العالم يدخل المرحلة الثانية من التجارب السريرية. (وكالات)