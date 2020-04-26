جمعية حقوقية قطرية: عناية فائقة بالعمال الخاضعين للحجر الصحي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن فرقها قامت بزيارة ميدانية لأماكن يخضع فيها العمال للحجر الصحي، من أجل الوقوف على الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا.

جاء ذلك حسب بيان للجنة، السبت، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه.

ونقل البيان عن نائب رئيس اللجنة حمد سيف الكواري قوله: "من منطلق حرص المؤسسة على صحة وسلامة العمال، قمنا بزيارات متنوعة للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة في أماكن تواجد العمال".

وأشار الكواري إلى أنه من خلال الزيارات الميدانية "تبين وجود عناية فائقة من حيث الاهتمام والإيواء والنظافة، وخدمات إضافية أخرى وكذا ضمان عدم الاكتظاظ داخل الغرف".

Advertisements

وقبل أيام، وجهت منظمة العفو الدولية انتقاداً للدوحة في تقرير عن أوضاع عمال رحلتهم الدوحة إلى بلادهم.

وأكدت قطر في أكثر من مناسبة أن استجابتها للأزمة جاءت وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة في قطاع الصحة العامة وفي مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة القطرية في بيان، تسجيل 833 إصابة بكورونا، و120 متعافيا من المرض.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 8 آلاف و419، منها 10 وفيات، و929 حالة تعافي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.