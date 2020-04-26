البرهان: تنظيمات سياسية تخطط لانقلاب يقوض الفترة الانتقالية

الخرطوم / الخليج 365

‎قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، السبت، إن تنظيمات سياسية بالبلاد تهدد بعدم السماح بعبور الفترة الانتقالية، وتروج لانقلابات بواسطة الجيش.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية، بخلاف حكومة انتقالية تدير المرحلة وتستهدف تحسين أداء الاقتصاد.

وقال البرهان في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي بالبلاد: "جهات تروج لانقلاب بواسطة الجيش، ومن ضمن تلك الجهات، المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق المنحل)، وقالوا إنهم لن يسمحوا بنجاح الفترة الانتقالية".

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، الرئيس السابق عمر البشير رئيس حزب المؤتمر، من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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وأضاف: "المؤتمر الوطني هو المتضرر الوحيد من انحياز القوات المسلحة للشعب، لذلك يحاولون الوقيعة وزرع بذور الفتنة، وكل الدلائل والرسائل التي وصلتنا قالوا إنهم لن يسمحوا بعبور الفترة الانتقالية".

ومضى قائلا، "بعض الأحزاب (لم يسمها) تحاول اختراق صفوف القوات المسلحة، لتجد موطئ قدم لها، لذا كانت رسالتنا المستمرة: أبعدوا القوات المسلحة عن السياسة".

وأكد أنه يتم جمع المعلومات للقبض على المتورطين في ذلك وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من حزب المؤتمر الوطني.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.‎

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