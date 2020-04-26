رغم الحظر.. صلوات وإفطارات بالخرطوم أول أيام رمضان

الخرطوم/ الخليج 365

خرق عشرات السودانيين، السبت، في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، قرار السلطات بعدم التجمع خلال أيام شهر رمضان، في إطار مساعيها لمنع تفشي فيروس "كورونا".

ورصدت عدسة الخليج 365 تجمع العشرات في أنحاء متفرقة من العاصمة في أول أيام الشهر بالسودان، لتناول "إفطار رمضان" فيما عرف بإفطار الشوارع، أحد أشهر مظاهر رمضان في البلاد.

وفي مناطق "الجريف غرب" شرقي العاصمة، أدى العشرات صلاة المغرب جماعة بعد تناول الإفطار.

في مقابل ذلك، أفاد مراسل الخليج 365 بأن مساجد كانت تقيم ما يعرف بـ"الخيم الرمضانية"، أغلقت جراء انتشار جائحة فيروس كورونا.

كما خلت شوارع أحياء أخرى في الخرطوم من موائد الإفطار الجماعية التي اشتهرت بها سابقا.

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كانت الحكومة قد أعلنت حظر جميع التجمعات في مدينة الخرطوم خلال شهر رمضان، ومنع الإفطارات الجماعية، وإيقاف صلاة التراويح وصلاة الجماعة والجمعة.

وبينما بدأ رمضان الجمعة في 15 دولة عربية، أعلنت 3 دول، من بينها السودان، أن رمضان يبدأ السبت، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

والسبت، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد الإصابات جراء فيروس كورونا إلى 213، منها 17 وفاة، و19 حالة شفاء.

وبدأ الحظر الكامل في ولاية الخرطوم، منذ 18 أبريل/ نيسان الجاري.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و908 آلاف حول العالم، توفي منهم أكثر من 202 ألف، فيما تعافى أزيد من 832 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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