بغداد تقرر إيقاف دفع رواتب موظفي أربيل

بغداد/ علي جواد / الخليج 365

أعلنت الحكومة العراقية، السبت، إيقاف دفع رواتب موظفي إقليم كردستان بشمال البلاد، لعدم التزام أربيل بتسليم واردات بيع النفط إليها.

وأوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، وثيقة لمجلس الوزراء، تتضمن توجيها إلى وزارة المالية، بوقف صرف المبالغ المالية المقررة كرواتب لإقليم كردستان منذ يناير/كانون الثاني الماضي، واسترجاع نظيرتها المصروفة حتى الآن.

وأرجعت الوثيقة سبب التوقيف إلى "عدم التزام الإقليم بتسديد إيرادات كميات النفط الخام المتفق عليها".

ونهاية 2019، قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل، يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة (سومو) الحكومية اعتبارا من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا من أصل 450 ألفا منتجة حاليا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

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وفي مارس/آذار الماضي، أكد الغضبان أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق، فيما أوضح وزير البلديات في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني، السبت، في حديث متلفز، صعوبة توفير رواتب الموظفين للشهر المقبل بسبب تراجع أسعار بيع النفط عالميا.

وأكد مصدر حكومي تحدث للأناضول شريطة عدم ذكر اسمه، أنه "تم توجيه المالية لاسترجاع ما تم صرفه لإقليم كردستان منذ يناير الماضي وحتى الآن، وفقا لقانون الموازنة الصادر قبل عام".

وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كردستان.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي إقليم كردستان، بشأن ما أعلنته الحكومة الاتحادية.





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