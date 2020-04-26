العراق.. حزب سني يعلن عدم مشاركته في حكومة الكاظمي

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن حزب "الحل"، أحد أبرز الأحزاب السُنية في العراق، السبت، عدم مشاركته في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقرر إعلانها قريباً.

وقال الحزب (14 مقعداً بالبرلمان من أصل 329)، في بيان، إنه "لن يكون شاهد زور على ما يحدث من توزيع للوزارات كأنها غنائم، وادعاءات البعض زوراً بتمثيلهم المكون لاحتكار استحقاقاته والحصول على المكتسبات على حساب الآخرين".

وأضاف: "نعلن بأننا خارج حكومة الكاظمي لعدم قناعتنا بإمكانيته إحداث تغيير على الواقع المرير للشعب الذي يعاني من تهجير وفقر وفساد وسرقة أموال".

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وأكد الحزب "سنكون مع الشعب إلى حين استعادة حقوقه المسلوبة".

وفي وقت سابق السبت، أمهل تحالف "الفتح" بالبرلمان (تحالف شيعي لغالبية فصائل الحشد الشعبي، بعضها مقربة من إيران‎)، الكاظمي، 48 ساعة لتغيير كابينته الوزارية المقترحة.

وتداولت وسائل إعلام محلية قائمة بأسماء 17 مرشحا لتولي وزارات في حكومة الكاظمي المرتقبة.

وفي 9 أبريل/نيسان الجاري، كلف الرئيس العراقي برهم صالح، الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.