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إغلاق 71 منشأة وضبط عدد من المواد الفاسدة بعسير

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ابها 0 تبليغ

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ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير احدى المحلات التجارية في مدينة أبها بعد اخلاله باشتراطات التخزين .
وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن الفرق الرقابية و خلال جولاتها اليومية ضبطت احدى المراكز التموينية في مدينة أبها بعد اخلاله باشتراطات التخزين لأكثر من 1478 لتر من زيوت الطبخ في بيئة غير مهيئة للتخزين وفق الاشتراطات المعمول بها .
وأضاف بأنه تم رصد أيضا عن سوء النظافة في الموقع ، علاوة على ما تم ضبطه من مواد غذائية فاسدة كانت مجهزة للتسويقها و التي تجاوزت 159 كجم .
لافتاً بانه تم إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها للاستهلاك الادمي فيما تم اغلاق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم .
الجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير قد اغلقت ٧١ منشأة تجارية أولى أيام شهر رمضان المبارك بعد رصد مخالفات تتعلق بالصحة العامة اضافة الى عدم التزامها بتنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس المستجد .Y

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