السعودية العُظمى

تأخذ المملكه العربيه السعوديه (السعوديه العُظمى) المكان الأول من حيث العزّه والشهامة والشموخ والكرامة ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله .

قيادة عظيمه تميّزت بالحزم والعزم وقوّة الإراده تميّزت بالأمان والاستقرار وعدم تخويف الشعب والوقوف فوق جميع الصراعات والأزمات التي تواجه الدوله والعالم بشكل أكبر ، حيث ان الشعب يساند هذه القيادة المليئة بالحِكمه والرأفه وإدارة شؤون الدولة في خدمة الإسلام والشعب والوطن ، تسعى المملكة جاهدة في تصدي الوباء وتصدي العِداء بشكل اكبر تسعى جاهدة في التصدي لليأس وتدفع المليارات لمحاربة الوباء وتنشر الأمل للمزيد من الحياة .

هذا الملك العظيم وولي عهدة جعلوا جميع من في الدول المجاورة تتمنى وجود قيادة تنصفهم وتناصرهم كما فعلت قيادتنا،استمدت المملكة قوتها وتميّزها من قيادتها العظيمه وشعبها الوفي ، كما انهم اهتموا بالمواطن خارج وداخل البلاد ، واستقبلوا المواطنين القادمين من الخارج بالفحص والسكن والمؤونة حتى يتأكدون من سلامة الفرد ،كما انهم يطمنون الشعب من ناحية المواد الغذائية بأنها وفيره ولا حاجة لـ التجمعات في الأماكن العامة ، وجعلوا المستشفيات العامه والخاصة تعالج المصابين بدون تكاليف مادية .

هذه الدولة العظيمة وقائدها العظيم الذي قال وأكد في كلمته خلال ترؤسه القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين:

“بأن الإنسان أولاً “واتسقت مخرجات هذه القمّة مع دعوته لـ التكاتف والتعاون لتبعث املاً للعالم بأن نتجاوز أزمة كورونا الجديد وتداعياته ، فهناك فرق كبير بين كلمة الرئيس البريطاني لشعبه وهو يقول ( الوباء سينتشر اكثر والكثير من العوائل سيخسرون احبابهم قبل وقتهم ) وكلمة خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي سلمان بن عبدالعزيز وهو يقول ( سنواجه المصاعب بإيماننا وتوكلنا ع الله وبذل الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الانسان وتوفير أسباب العيش السليمة له).

وفي الختام ..في ظل هذا التشتت العالمي والوباء الذي إستنفر الجميع منه يجب ان نكون مستشعرين لوجود نعمة القيادة الحكيمة والوطن الآمن بإذن الله والأمل في أن تنتهي وتزول هذه الأزمة وتزيد قوة السعودية العظمى