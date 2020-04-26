العالم يستيقظ

في زحمة اعباء المعيشه وفي ظل النعم التي كنّا ننعم بها جاء هذا الوباء العالمي ” فيروس كورونا ” ليكون كالمنصف العادل وليستيقظ العالم من إزدحام النعم التي لم نكن نستشعرها حتى حل هذا الوباء ليُحتم على الجميع إتخاذ نفس نمط المعيشة كل يوم حتى كادت أن تكون متشابهه وليكشف لنا هذا التلاحم الكبير والهدف الواحد الذي نعيشه بفضل الجهود الجبارة والإيدي العظيمة تحت ظل قيادتنا الرشيدة والتي كان لها الأثر الكبير والدافع الأكبر لهذا التعاون بين كل أفراد هذا الشعب الممتلئ بكل أنواع الإنسانية والجمال، حيث مع هذا وذاك إستطعنا المواصلة بالعملية التعليمية بكل تطور وهمم عاليه وثقه للوصول لأعلى درجات التميز والنجاح على كل المستويات .

وعن الحقائق كان هنا الوطن عبر إعلامنا المتميز الذي كان يعمل ليل نهار وتحت أي ظرف لينقل لنا بالصوت والصورة كل ماهو جديد ،وليعلم العالم أجمع بإننا نملك بلاد عظيمة وقيادة حكيمة وظّفت كل الإمكانات لتتعامل مع الأزمات بكل قوة وجاهزية وإحترافية وذالك منذ عهد الموحد ووصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.

كنّا ولا زلنا وسنظل قلباً واحداً وروحاً واحده مع قيادتنا الرشيدة نقاوم هذا الوباء بكل الإمكانات وحتى تعود الحياه للحياه …

دمتي بلادي