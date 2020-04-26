شاهد.. تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين في الحرم المكي خلال صلاة التراويح

طبّق المصلون المسموح لهم بأداء صلاة التراويح في المسجد الحرام قواعد التباعد الاجتماعي المتبعة احترازا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حيث وثّقت صور أداء الصلاة في المسجد الحرام. وتقتصر الصلاة في المسجد الحرام على منسوبي رئاسة شؤون الحرم المكي والقطاعات العاملة فيه، بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات. انشر الخبر :

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