انخفاض اسعار النفط المؤقت

منذ ازمة روسيا مع السعودية و مجموعة اوبك بلس اسو من تأثير ذلك على اسعار النفط بشكل عام و الخام الامريكي بشكل خاص وهذا ماحدث لان القصة ببساطة ان روسيا هي التي اشعلت حرب الاسعار وهي التي كانت تسعى الى زيادة انتاجها من النفط و اعلنت عن عدم التزامها باتفاق اوبك بلس قبل ان تعود مرة اخرى و تتفق مع السعودية والتي حذرت منذ البداية من محاولة روسيا اللعب بالنار منفردة بقرارتها غير الصحيحة وهذا كان سببا في اضطراب اسواق النفط في الوقت الحالي بالاضافة الى تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي و تراجع السفر و التنقل وهناك حالة من الركود و الشلل التام في كل دول العالم بسبب الوباء ادى الى فائض كبير في النفط اثر على اسعاره وهذا التأثير بدون فلسفة مؤقت و سوف تعود اسعار النفط الى معدلاتها الطبيعية مع عودة عمل اقتصاد الدول الكبرى و على راسهم الولايات المتحدة و الصين

ترامب كان يتوقع هذا الهبوط الكبير وحاول ان يثني روسيا عن الضرب باتفاق اوبك بلس عرض الحائط لكن هناك من يعيب على ترامب ان الولايات المتحدة لم تنضم الى اتفاق اوبك بلس الى اليوم رغم ان ذلك سوف يكون في مصلحة الولايات المتحدة ايضا و التي تعاني من اضطراب كبير جدا في الانتاج النفطي خاصة ان الذي يتحكم فيه شركات قطاع خاص وليس الحكومة الامريكية وهناك فائض كبير في الولايات المتحدة من المخزون النفطي وخلل يرجع الى الانتاج المضاعف للنفط والذي يفوق انتاج السعودية و روسيا وهذا في حد ذاته يحتاج الى ضبط و تدخل من الحكومة الامريكية لوقف الانتاج الهائل من النفط الصخري و الذي بهذا الانخفاض الكبير خسر مليارات الدولارات و سوف يكون له تأثير على الانتاج النفطي في الولايات المتحدة بشكل خاص والذي سوف يتراجع كثيرا بعد هذه الضربة و العالم و الدول المنتجة بشكل عام

التوقعات تؤكد عودة الانضباط الى السوق في يونيو و يوليو لكن السعودية عندما اطلقت رؤية ٢٠٣٠ كان الهدف الرئيسي التخلص من الاعتماد على اسعار النفط و الذي يخضع للعرض و الطلب وهذه الازمة سوف تعلم دول كثيرة ان تتوقف عن الاعتماد على النفط بشكل كبير و سوف تحذو دول اخرى كثيرة حذو السعودية وتطلق خطط اقتصادية كما فعلت المملكة العربية السعودية و التي توقعت كل الاحتمالات و السيناريوهات وماحدث اليوم رغم تأثيره على دول الخليج و اسواقها المالية الا ان السعودية تؤكد دائما انها سباقة في رؤيتها و ان الاصلاحات التي قام بها اخي ولي العهد الامير محمد بن سلمان في قطاع الاقتصاد لن تجعل السعودية اسيرة لاسعار النفط مرة اخرى رغم ان هذه الازمة سوف تنتهي قريبا مع عودة العالم للعمل مرة اخرى

المملكة العربية السعودية حذرت روسيا و لو اتبعت روسيا توصيات و قرارت المملكة مبكرا ماحدث هذا الانخفاض والذي اثر بشكل كبير على النفط

الصخري والذي كان تأثيره اقل على خام برنت لكن اتوقع عودة قريبة سوف تضمد جراح هذا الهبوط الكبير وتعود اسواق النفط الى مكاسبها ان شاء الله

كتبه :

بندر بن عبد الله بن تركي ال سعود