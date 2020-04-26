شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مجهولون يستهدفون أحد البنوك فى الجنوب اللبنانى بقنبلة يدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدف مجهولون، مساء اليوم السبت، فرع أحد البنوك الكبرى فى لبنان بقنبلة يدوية ولاذوا بالفرار، واقتصرت تداعيات الانفجار على الجوانب المادية دون أن يتعرض أحد للإصابة.

وألقى الجناة قنبلة يدوية على فرع البنك بمدينة صيدا (جنوبي لبنان) الأمر الذي أدى إلى تهشيم واجهة البنك والسقف وعدد من محتويات البنك التي طالتها الموجة الانفجارية.

وسارعت عناصر الأجهزة الأمنية إلى الحضور لمسرح الجريمة وانتشرت في محيط البنك، وقام خبراء المفرقعات والخبراء الفنيون بإجراء المعاينات اللازمة ورفع الآثار الفنية للانفجار لتحليلها، كما جرى التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة أمام البنك وفي الأماكن المحيطة به، لتفريغها والوقوف على كيفية وقوع الحادث والتوصل إلى هوية الجناة.