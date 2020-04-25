شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبل تطلق هاتفها الذكي الحديث "آيفون إس إي" بإصدار 2020 في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

طرحت شركة أبل،هاتفها الذكي الحديث (آيفون إس إي) iPhone SE بإصدار 2020 في الأسواق العالمية، وتشمل الدفعة الأولى 40 دولة.



وتضم قائمة الدول الـ40 التي سيتاح فيها الهاتف كلًا من: الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة،المملكة المتحدة،فرنسا، كندا، ألمانيا والصين.

وليس من الواضح عدد الوحدات التي أنتجتها أبل، وستكون متاحة للمستهلكين في الوقت الراهن، لكن يرجح أن تكون الكمية محدودة، وفقا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وسيصل الهاتف لمن حجزوا الهاتف في 17 أبريل/نيسان الجاري خلال المدة الواقعة بين 1 و5 مايو/أيار المقبل.

وقدر المحلل (مينغ تشي كو) أن تصل شحنات (iPhone SE) إلى ما بين 12 و14 مليون جهاز خلال الربع الثاني من عام 2020، تليها 10 ملايين وحدة في الربع الثالث 2020.

أما عن الأسعار، فإن خيار 64 جيجابايت من الهاتف سيتوفر في الولايات المتحدة بسعر 399 دولارا، بسعر 449 دولارا خيار 128 جيجابايت، وسعر 549 دولارا خيار 256 جيجابايت.

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وفي الإمارات العربية المتحدة، سيتوفر خيار 64 جيجابايت بسعر 1,699 درهم، وسعر 1,909 دراهم لخيار 128 جيجابايت، وسعر 2,329 درهم لخيار 256 جيجابايت.

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أما في الصين، فسيتوفر خيار 64 جيجابايت بسعر 3.299 يوان، وسعر 3.799 يوان لخيار 128 جيجابايت، أما خيار 256 جيجابايت بسعر 4.599 يوان.

كما سيتوفر الخيار الأول بسعر 479 يورو في ألمانيا، وسعر 529 يورو للخيار الثاني، وسعر 649 يورو للخيار الثالث.

وأعلنت شركة أبل، منذ 10 أيام، عن هاتفها الجديد iPhone SE من الجيل الثاني بسعر متوسط التكلفة، في ظل أزمة اقتصادية عالمية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ومن حيث التصميم، يشبه هذا الهاتف طراز "آيفون 8" الذي أطلق في 2017، لكنه يتضمن خصائص تقنية حديثة موجودة في طرازات "آيفون 11" التي طرحتها "أبل" نهاية 2019، خاصة ناحية القدرات المعلوماتية.

ويتميز هذا الطراز الجديد بشاشة 4,7 إنش، أي أنه أكبر من هواتف "آيفون أس إي" من الجيل الأول لكنه أصغر من الطرازات الأحدث.

وقد نجحت المجموعة الأمريكية في تقليص تكاليف الإنتاج من خلال الاستغناء عن بعض الخصائص المتقدمة، بينها تقنية التعرف على الوجوه، مع تزويد الطراز الجديد خدمة الفتح على بصمة اليد وزر العودة إلى الصفحة الرئيسية المحبب لدى مستخدمي هواتف "آيفون" السابقة.