شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تباعد بين المصلين أثناء أدائهم التراويح في المسجد الحرام بـمكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أطهر بقاع الأرض حيث تشتاق قلوب المسلمين إلى زيارة بيت الله الحرام بينما حالت ظروف انتشار وباء كورونا دون ذلك، حيث أدى عدد قليل صلاة التراويح في بيت الله الحرام، حيث تراص المصلين تاركين مسافة بين كل فرد والأخر، وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

نشرت قناة العربية، عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" حيث تباعد عدد قليل من المصلين الذين أدوا صلاة التراويح في المسجد الحرام بـمكة المكرمة.





يشار أنه قد أدى أمس فى أول جمعة من شهر رمضان المبارك بحضور الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام الحرم المكي الشريف وعدد قليل من المصلين تطبيقا للإجراءات الاحترازية الصحية لمكافحة انتشار عدوى كورونا.

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وتخللت الأدعية ابتهالات لله على بركة الصوم التى أنعم بها على أمة المسلمين، وفاضت الألسنة بالشكر والابتهاج بقدوم الشهر الفضيل .

وهذه ثالث صلاة للتراويح تجرى خلال رمضان وانطلقت بدعوات وقلوب خاشعة بأن يزيح الله هذه الغمة وهذا البلاء والوباء عن بلاد المسلمين ودول العالم أجمع، بعد توفير كافة العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع فى المسجد، للحد من الانتشار والوقاية من فيروس كورونا.