العراق: مقتل 7 عناصر من داعش واعتقال ثامن خلال عملية أمنية شمال شرق ديالى

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "عملية أمنية نفذتها استخبارات محافظة ديالى على أطراف بحيرة حمرين شمال شرق تمكنت خلالها من قتل سبعة عناصر من داعش".

وأضاف المصدر، أن: "العنصر الثامن أصيب وهو معتقل لدى القوات الأمنية".

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وتعرضت ناحية العبارة في محافظة ديالي العراقية اليوم السبت، إلى هجوم بقذائف الهاون .