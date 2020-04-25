شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 7 عناصر من داعش واعتقال ثامن خلال عملية أمنية شمال شرق ديالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بالعراق، اليوم السبت، بمقتل 7 عناصر من "داعش" واعتقال ثامن خلال عملية تفتيش لقوات المديرية شمال شرق المحافظة.
وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "عملية أمنية نفذتها استخبارات محافظة ديالى على أطراف بحيرة حمرين شمال شرق تمكنت خلالها من قتل سبعة عناصر من داعش".
وأضاف المصدر، أن: "العنصر الثامن أصيب وهو معتقل لدى القوات الأمنية".
وتعرضت ناحية العبارة في محافظة ديالي العراقية اليوم السبت، إلى هجوم بقذائف الهاون .
وأوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - نقلا عن مصدر أمني عراقي - القول إن قذيفتي هاون سقطت في البساتين القريبة من قرية زهرة التابعة لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة دون وقوع إصابات بشرية.
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