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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضبط 11.6 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الغذاء والدواء أنه تم ضبط، 11.6 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية عقب جولات تفتيشية على عدة مستودعات في مدينة جدة، استمرارًا لحملات الهيئة لضمان سلامة الغذاء.
ونشرت الهيئة، صوراً وثقت من خلالها الكميات المضبوطة ،والتي سيتم إتلافها، فيما أحيلت المنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.
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