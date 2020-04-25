شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضبط 11.6 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء أنه تم ضبط، 11.6 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية عقب جولات تفتيشية على عدة مستودعات في مدينة جدة، استمرارًا لحملات الهيئة لضمان سلامة الغذاء.

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ونشرت الهيئة، صوراً وثقت من خلالها الكميات المضبوطة ،والتي سيتم إتلافها، فيما أحيلت المنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.