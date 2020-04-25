دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث نتائج بحث جوجل يدعم المستخدم بميزة جديدة لتحسين جودة البحث ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لنتائج البحث، لدعم المستخدمين في تحديد عبارة البحث بكفاءة أفضل للحصول على أفضل نتائج، حيث يظهر للمستخدمين إشعار ليؤكد على أن نتائج البحث لم تكن الأفضل، لدفع المستخدم لتحسين عبارة البحث المستخدمة.

قد لا يحصل المستخدم على النتائج المثالية والمطلوبة عند البحث بعبارة غير محددة في نتائج بحث جوجل، ولدعم المستخدم في تحسين كفاءة وآداء البحث تقدم جوجل تحديث جديد تقدم من خلاله رسالة لإعلام المستخدم في حالة عدم وجود نتائج بحث جيدة للموضوع محور البحث.

ويمكن للتحديث الجديد أن يدعم المستخدم في تحديد عبارة جديدة للبحث للوصول إلى النتائج المطلوبة بسرعة أفضل، وتفادي إهدار الوقت على العبارة او موضوع البحث الذي لن يجد فيه المستخدم النتائج المثالية.

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أيضاً سيتاح للمستخدمين تصفح نتائج البحث التي ظهرت حول الموضوع منذ البداية، كما ستقدم جوجل مقترحات جديدة لموضوع البحث، أو كيفية صياغة عبارة البحث للحصول على النتائج المطلوبة، كما تؤكد جوجل على أن هذه الرسالة ستظهر بشكل نادر، نتيجة لخوارزمية البحث المميزة في نتائج بحث جوجل.

المصدر

هذا الموضوع تحديث نتائج بحث جوجل يدعم المستخدم بميزة جديدة لتحسين جودة البحث ظهر على التقنية بلا حدود.