دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تخطط لإطلاق الجيل الثالث من سماعات AirPods اللاسلكية في الربع الأول من 2021 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد المحلل Ming-Chi Kuo في تقريره الأخير، على أن شركة ابل تخطط لإطلاق الجيل الثالث من سماعات AirPods اللاسلكية في الربع الأول من 2021.

شغل الإصدار المرتقب من سماعات AirPods اللاسلكية الكثير من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم يأتي تقرير المحلل Ming-Chi Kuo ليوضح خطط ابل لبدء الإنتاج الضخم للجيل الثالث من سماعات AirPods في نهاية 2020.

ولقد أكد على تقرير المحلل Kuo تسريبات خرجت من شركة ابل، والتي أشير فيها إلى أن الإصدار الجديد من سماعة AirPods Pro لن يكشف النقاب عنه خلال هذا العام، حيث تبدأ ابل الإنتاج الضخم لهذا الإصدار في نهاية 2021 بينما يبدأ شحن السماعة في الربع الأول من 2022.

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كما أشار Ming-Chi Kuo إلى أن الإصدار القادم من سماعات ابل اللاسلكية سيكون من علامة Beats التجارية، كما أوضح Kuo إلى أن سماعة AirPods Pro اللاسلكية كانت الأكثر جذباً للمستخدمين خلال الفترة الماضية رغم مستوى تسعير السماعة المرتفع.

ومن المتوقع وفقاً لتقرير Ming-Chi Kuo أن يتراجع الطلب على الإصدارات الرئيسية من سماعات AirPods اللاسلكية بنسبة 40%، لتصل مبيعات السماعات ما بين 11 إلى 13 مليون وحدة في النصف الثاني من 2020، كما تصل مبيعات ابل من سماعات AirPods إلى 90 مليون وحدة في نهاية 2020، والتي تقسم إلى 50 إلى 55 مليون وحدة لسماعات AirPods، و35 إلى 40 مليون وحدة لسماعة AirPods Pro.

المصدر

هذا الموضوع ابل تخطط لإطلاق الجيل الثالث من سماعات AirPods اللاسلكية في الربع الأول من 2021 ظهر على التقنية بلا حدود.