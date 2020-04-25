دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف ZTE BLADE V 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات المصورة لهاتف ZTE القادم BLADE V 2020 مع تفاصيل حول مواصفات الهاتف في قوائم Android Enterprise، حيث كشف عن مواصفات وتصميم وسعر الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

أكدت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد مع التفاصيل التي نشرت عبر Android Enterprise، على أن ZTE تقدم هاتف BLADE V 2020 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية التي تأتي في الجانب الأيسر من الشاشة بتصميم صغير الحجم، كما تتميز شاشة الهاتف بإطارات نحيفة وأبعاد جيدة.

كما يضم هاتف BLADE V 2020 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية والتي تأتي أيضاً بتصميم مربع الشكل، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، بينما يأتي الجانب الأيمن من إطار الهاتف بزر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات.

أيضاً يظهر هاتف BLADE V 2020 في الصور باثنان من الإختيارات في الألوان هم الأبيض، والأزرق الداكن بألوان متدرجة، كما يأتي الإختيار الأزرق بلون برتقالي لزر التشغيل كما في أجهزة Google Pixel.

مواصفات هاتف ZTE BLADE V 2020

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يأتي هاتف ZTE BLADE V 2020 بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش، والتي تدعم دقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج MediaTek Helio P70، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة MicroSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

أيضاً تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تضم الإعدادات مستشعر ToF، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

هاتف ZTE BLADE V 2020 يأتي بقدرة بطارية 4000 mAH، ويدعم الشحن عبر منفذ USB C، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 10، ويضم أيضاً مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر يبدأ من 279 يورو.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف ZTE BLADE V 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.