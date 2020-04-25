شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية: 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 من جنسيات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 من جنسيات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أنه تم شفاء 127 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 1887، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وتخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حاجز الـ 200 ألف حالة وفاة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس التاجى، وفيما تقترب أعداد حالات الإصابة بالفيروس من 2 مليون و900 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 820 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وفيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في كندا إلى 44364 والوفيات إلى 2350، وفي الجزائر، ارتفع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 419، وتسجيل 129 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3256 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 11 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 495، وفى بريطانيا تتجاوز العشرين ألف وفاة بكورونا، بعد تسجيل 711 وفاة جديدة في إنجلترا و23 وفاة في ويلز.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكشف وزير الصحة الكويتي عن تعافي 43 مصابا بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 656، وأعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 120.

وزارة الصحة المغربية أعلنت تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3889، وكان فيروس كورونا قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.