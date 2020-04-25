شكرا لقرائتكم خبر عن وفد السعودية بالأمم المتحدة ينضم لبيان التضامن مع نيويورك ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، لبيان التضامن العالمى مع مدينة نيويورك في إطار التعاون الدولي لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19، وفي ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها المدينة في كفاحها ضد هذه الجائحة، معبرين عن السلام والتقدير والعرفان للمدينة التي تحتضن مقر الأمم المتحدة. وفق بيان صحفى.

وعبر البيان الذي انضمت له 156دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وأعد بمبادرة من وفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن تقدير الدول العميق وامتنانها للأبطال الذين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم لإنقاذ أرواح آلاف المصابين، بكل شجاعة وإقدام، في مجال الرعاية الصحية ، والشرطة ، ورجال الإطفاء، وغيرهم، مؤكدين على ثقتهم بأن مدينة نيويورك ستتجاوز بإذن الله هذه المحنة، وستتغلب على الأزمة، وسينتصر سكانها على هذا التحدى.

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يأتي بيان التضامن في الوقت الذي تواجه فيه مدينة نيويورك واحدة من أكبر التحديات منذ عقود، حيث تفشت فيها جائحة كوفيد19 بشكل كبير للغاية مخلفة قرابة الـ 140 ألف مصاب حتى اليوم في مدينة نيويورك لوحدها، في حين تخطت الإصابات في الولاية ككل حاجز الـ 277 ألف إصابة، وحصد الفيروس أرواح مايزيد عن 20 ألف شخص.

وكان حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، قد أعلن أمس الجمعة، تسجيل 422 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى ولايته خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال كومو - فى مؤتمر صحفى أوردته قناة الحرة الأمريكية - "هناك 422 حالة وفاة.. أنباء مروعة، ومع أن هذا العدد يتراجع، إلا أنه لا يزال مروعا".