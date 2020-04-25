شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: 42 إصابة الحصيلة الكلية لفيروس كورونا المستجد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في سوريا حتى الآن هي 42 إصابة، توفيت منها ثلاث حالات.

ولفتت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت - إلى شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في سوريا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 11 حالة.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس بسوريا في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.

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وأقرت الحكومة السورية اليوم الخميس، تعديل الحظر اليومى المفروض في البلاد خلال شهر رمضان ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقررت الحكومة تحديد الحظر يومى الجمعة والسبت من الساعة السابعة والنصف مساء إلى 6 من صباح اليوم الثانى، أسوة بباقى أيام الأسبوع.

ووافق الفريق الحكومى المعنى باستراتيجية التصدى لانتشار كورونا على تمديد ساعات فتح المحلات وكافة المهن التجارية والخدمات لتصبح من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، بما يمكن المواطنين من تأمين احتياجاتهم تماشيا مع خصوصية الشهر.