شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات : استمرار اعتقال الاحتلال الإسرائيلى للأسير المصاب بكورونا خرق للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن استمرار اعتقال الطالب من جامعة بيرزيت محمد ماجد حسن في معتقل المسكوبية بمدينة القدس المحتلة، رغم تشخيصه بالإصابة بفيروس (كورونا) المستجد هو خرق فاضح للقانون الدولي.

وطالب عريقات - في تصريح اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - المجتمع الدولي والسكرتير العام للأمم المتحدة مسؤولية إلزام إسرائيل بإطلاق سراحه فورا لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة، مجددا مطالبته بالإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه اتفق مع رئيس البرلمان العربى مشعل بن فهد السلمى ومع رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون، الأربعاء، على إرسال رسائل من المجلس الوطنى والبرلمان العربى إلى جميع برلمانات العالم، لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.



جاء ذلك في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، موضحا أنه ستتم مخاطبة البرلمانات لحث الدول على الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى، ووقف الاستيطان وكافة أشكال الضغوط على أبناءالشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ"أونروا".

وتسمح الخطة لإسرائيل بضم مستوطنات، وتمنح الدولة اليهودية السيادة على غور الأردن والسيطرة الأمنية الشاملة القائمة على غرب نهر الأردن، وتمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ما هي إسرائيل اليوم.