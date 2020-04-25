شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودى للرياضات الإلكترونية يطلق بطولة لاعبون بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فعاليات بطولة "لاعبون بلا حدود – من السعودية"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتستمر حتى السابع من يونيو المقبل بمجموع جوائز يصل إلى 10 ملايين دولار ويعود ريعها كاملاً لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا ، وفق بيان صحفى .

وتستمر البطولات المجتمعية أسبوعا يتواجه فيها عشاق الألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم ويستعرضون مهاراتهم في منافسات الأفراد والفرق مقابل الفوز بجوائز متنوعة تبلغ قيمتها أكثر من 20,000 دولار، تليها بعد ذلك سلسلة من البطولات المجتمعية الأخرى تتضمن منافسات "الماراثون" التي تشمل ألعابا شهيرة مثل "فيفا20" و "فورتنايت" و "كلاش رويال" في حين تشمل منافسات "لعبة الأسبوع" ألعابا شهيرة مثل "أوفر واتش" و "آبيكس ليجيندز".

وتخطى عدد المسجلين ضمن البطولات المجتمعية حاجز الـ 4000 مشترك بعد يوم واحد من الإعلان سيتنافسون على مدار 7 أسابيع في مختلف الألعاب.

وستشهد بطولة "لاعبون بلا حدود – من السعودية" مستوى آخر من البطولات النخبوية لأشهر اللاعبين العالميين حيث سيتنافسون على جوائز خيرية بمجموع 10 ملايين دولار إذ يقدم الفائزون ما يتحصلون عليه من مبالغ مالية لمجموعة مختارة من 12 مؤسسة خيرية دولية تقود المعركة ضد وباء كورونا المستجد تم اختيارها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومن ضمنها: صندوق الاستجابة لفاشية (كوفيد-19) التابع لمنظمة الصحة العالمية، دايركت ريليف، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

من جهته أكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية أن إقامة هذه البطولة جاء في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد للرياضة بمختلف أنواعها ، إضافة إلى الاهتمام والمتابعة المستمرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، حيث يعزز هذا الحدث من مكانة المملكة كدولة رائدة في العمل الإنساني والخيري ومجال الرياضات الإلكترونية".

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وأضاف قائلا: "نحن سعداء بهذا التفاعل الذي يعكس جماهيرية الرياضة الإلكترونية في وطننا الحبيب الذي يضم ملايين اللاعبين وأفضل أبطال العالم في مختلف الألعاب، ونسعى من خلال البطولة إلى توحيد جهود جميع اللاعبين وعشاق الرياضة الإلكترونية في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ".

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية مدير البطولة تركي الفوزان عن سعادته بوصول عدد المسجلين للمشاركة في هذه البطولة الإلكترونية العالمية وتخطيه حاجز الـ 4000 شخص، مشيراً إلى أن الرياضة الإلكترونية أصبحت رياضة واعدة وفي نمو مستمر .

وقال : "أمر رائع أن نشاهد هذا العدد من اللاعبين وهم يتحدون بهذه السرعة من أجل دعم مكافحة انتشار فيروس COVID-19" بالإضافة لتنوع الأفراد الذين قاموا بالتسجيل حتى هذه اللحظة ما يؤكد على أن بطولة "لاعبون بلا حدود – من السعودية" متاحة للجميع ".

الجدير بالذكر أن التسجيل لايزال متاحاً للجميع على البطولات المجتمعية التي ستضم منافسات "الماراثون" و "لعبة الأسبوع" وكذا "اللعب المستمر" .