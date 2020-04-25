شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريكا انتليجنس": إسماعيل ولد الشيخ مرشح لقيادة البعثة الأممية لدى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "أفريكا أنتليجنس" إن وزير الشؤون الخارجية الموريتانى الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد على رأس قائمة طويلة جدًا من المرشحين المحتملين الذين تفكر الأمم المتحدة في توليهم مهمة دعمها في ليبيا.

وأكد الموقع الفرنسي الاستخباراتي أن المفاوضات الرامية إلى إيجاد رئيس للبعثة الأممية في ليبيا خلفا لغسان سلامة وصلت إلى المرحلة النهائية.

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ونقل "أفريكا أنتليجنس" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إنه يفضل وزير الخارجية الموريتاني الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في لبيا خلفا لرئيسها المستقيل غسان سلامة.

وسبق أن طالب سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، مجلس الأمن بسرعة تعيين مبعوث له إلى ليبيا خلفاً لغسان سلامة، داعياً إلى أن يكون هذا المبعوث من دول جوار ليبيا المغاربية.