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إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات شرق قلقيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الاسرائيلى في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

 

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوى لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن جنود الاحتلال الاسرائيلى اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة.

 

وتابع أنهم أطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المطاطي أحدهما في الرقبة، والآخر في الوجه، نقلا إلى مستشفى درويش نزال.

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وأضاف أن جنود الاحتلال الاسرائيلى تعمدوا إطلاق الرصاص الحى صوب مياه الشرب على أسطح المنازل، ما أدى لتعطيل 4 خزانات.

 

 

 

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