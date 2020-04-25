شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: ترحيب بريطانى بإعلان التحالف تمديد وقف النار وتدعو الحوثى للاستجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت بريطانيا، اليوم السبت، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تمديد وقف إطلاق النار في اليمن من جانب واحد لمدة شهر إضافي. وفق العربية.

ونوهت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي، أوردته العربية، بالاستجابة الإيجابية من قبل تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية لمبادرات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. ودعت "الحوثيين إلى الرد بالمثل".

وأكدت الخارجية البريطانية، أن إعلان التحالف بقيادة السعودية تمديد وقف إطلاق النار في اليمن يساعد على تهيئة الظروف للتوصل لحل سياسي تفاوضي لهذا الصراع.

وحثت المملكة المتحدة على الاستجابة بشكل إيجابي لمقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفثس، والتي توفر أفضل فرصة للسلام الذي يحتاجه اليمنيون بشكل عاجل.

Advertisements

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قوله: "هذه خطوة مهمة أخرى نحو وقف دائم لإطلاق النار يحتاجه اليمنيون" .

وأضاف "يجب على الحكومة اليمنية والحوثيين أن توقف على الفور جميع الأعمال العدائية، وأن تشارك بشكل بناء في مقترحات الأمم المتحدة. هذه فرصة ثمينة للسلام في اليمن ولا يجب إهدارها" .

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أمس الجمعة، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 ابريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 196" ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس الموافق 23 ابريل الجاري.

وقال العقيد المالكي: "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد التأكيد على أن الفرصة لاتزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون".