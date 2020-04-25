تونس.. استقبال رسمي لوفد طبي عائد من إيطاليا

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

عاد فريق طبي تونسي إلى بلاده، السبت، قادما من إيطاليا، بعد أسبوعين من توليه مهمة مساندة جهود مكافحة فيروس كورونا هناك.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة التونسية، فإنه كان في استقبال الفريق وزير الدفاع عماد الحزقي، ومديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ومستشار رئيس الجمهورية الأول للأمن القومي عبد الرؤوف عطا الله، وقيادات أمنية وعسكرية.

وتولى الفريق على مدى أسبوعين "معاضدة مجهودات الإطار الطبي الإيطالي بمقاطعة لمبارديا، والتي كانت الأكثر تضررا من جائحة كورونا في إيطاليا".

يذكر أن تونس بادرت بإرسال الفريق منذ أسبوعين، إثر اتصال هاتفي أجراه الرئيس قيس سعيّد، مع نظيره الإيطالي سرجيو ماتاريلا، أعرب خلاله عن استعداد بلاده لإرسال وفد طبي لمساندة جهود السلطات الإيطالية.

Advertisements

وضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والإنعاش والأمن البيولوجي، وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي والتخدير.

ووفق البيان، فقد أنهى الوفد الطبي "مهمته التطوعية بنجاح، ولاقت مساهمته إشادة كبيرة من قبل المسؤولين الإيطاليين".

وبلغ عدد وفيات كورونا في إيطاليا 26 ألفا و384، فيما تجاوزت الإصابات 195 ألفا، وبلغ عدد المتعافين نحو 63 ألفا.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و870 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 200 ألف، فيما تعافى أزيد من 823 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.